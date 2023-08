Karol Sevilla se retracta sobre grave comentario sobre Emilio Osorio ¡Juan Osorio la defiende!

La noche de ayer, Juan Osorio se reencontró con su hijo Emilio en La casa de los famosos México, donde protagonizaron un emotivo reencuentro lleno de lágrimas y risas.

Tras el encuentro, el productor Juan Osorio confesó a De primera mano, lo emocionante que fue ver a Emilio, quien no desaprovechó la oportunidad de preguntarle si es soltero o sigue con Karol Sevilla. Ante la pregunta el productor, por indicaciones de ‘la Jefa’ no pudo responder.

El otro día las fans de Emilio se burlaron porque Jorge dijo que no es novio de Ferka. Y ahorita Karol Sevilla, en televisión nacional en Perú, negó a Emilio como su novio🤣😂🤣😂. Me cae que todo se revira, jaja.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/uNU9iXRxOJ — 𝑴𝒂𝒓🦦 (@ms_camara21) July 30, 2023

Recordemos que el pasado 29 de julio, Karol Sevilla dijo en una entrevista que ofreció a un programa de Perú,que estaba soltera, pero más tarde se retractó en redes sociales, asegurando que espera a su novio.

Luego de esta polémica aparición, entre otras tantas reacciones que no explican por qué Karol Sevilla ha negado su relación y tampoco ha manifestado su apoyo al joven, ni ha asistido a ninguna gala, Osorio opinó.

“Ella contestó correctamente. Son dos jóvenes. No están comprometidos. No están casados. Es como yo tengo una novia, pero no estamos casados. Soy soltero aún”, declaró en una entrevista telefónica al programa De primera mano.

Dejando entrever que, sí hay una relación sentimental entre Karol Sevilla y Emilio Osorio, pero sin revelar detalles, ni afirmar la situación sentimental de su hijo con la actriz y cantante.

Emilio explicó a los habitantes de La casa de los famosos México, que cuando entró al reality, acababa de regresar con Karol Sevilla, por lo cual aún no estaba definido si regresaba o no, pues estaban saliendo y dándose otra oportunidad.

¿Karol Sevilla niega noviazgo con Emilio Osorio?

Una vez más Karol Sevilla se ha ubicado en el ojo del huracán después de que la cantante mexicana asegurara estar soltera durante una entrevista. Con esto negó tener algún tipo de vínculo con Emilio Osorio, quien durante su estancia en “La Casa de los Famosos” reveló que su romance continúa.

Esto desató todo tipo de opiniones entre los fans de ambas celebridades. Sevilla fue invitada en el programa de televisión peruano “El reventonazo de la Chola” donde asistió a promocionar el espectáculo circense con el que se encuentra de gira por el país sudamericano.

Fue en esta charla donde fue cuestionada sobre su vida personal y aunque fue muy breve, al ser cuestionada sobre su situación sentimental, la cantante aseguró que está soltera y sin compromisos.

“Yo estoy feliz de estar aquí, ya no me quiero ir de Perú”, expresó la cantante, sin embargo, los conductores le preguntaron, “¿Tú estás soltera Karol?”, a lo que Karol Sevilla respondió, “Yo estoy soltera”.

Señaló Karol, lo que desató todo tipo de comentarios al respecto en redes sociales, pues algunos la apoyaron y desmintieron a Emilio Osorio. Y otros la criticaron de manera muy severa.

Hasta el momento, Sevilla no ha hecho una nueva declaración al respecto de estas polémicas declaraciones. Sin embargo, lo que sí dejó en claro es que sigue apoyando al “Team infierno”, al que pertenece Emilio Osorio en su más reciente publicación en TikTok.

