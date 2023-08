Niurka Marcos esperó a su hijo Emilio en la calle porque la vetaron de la gala de ‘LCDLFMX’

Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista de ‘La Casa De Los Famosos México’ tras quedar eliminado faltando dos días para la gran final. El actor fue recibido en el estudio por su papá, el productor Juan Osorio, porque su mamá, la vedette Niurka Marcos y sus hermanos Romina y Kiko no fueron invitados por la producción.

Durante los más de dos meses de reality show, la cubana se dedicó a hablar en redes sociales de todo lo que sucedía con los contrincantes de su hijo y hasta expresó lo que pensaba de la producción, razón por la que habrían decidido vetarla del programa.

Fue a través de una historia en Instagram que la actriz, en compañía de sus hijos mayores y de su nuera, dijo que no los invitaron a la gala para recibir a Emilio y que lo estaban esperando afuera.

“Bueno mi gente aquí estamos, en la gasolinera. No nos dejaron entrar. Yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia, pero bueno”, expresó Niurka.

Por su parte, Romina dijo: “No nos importa salir en la gala, ahí de público, esperar a que saliera, abrazo, llorar, que sintiera el amor de su familia”.

Lo recibieron en la calle

Luego de que terminó el emotivo programa en el que Emilio lloró al decir lo que aprendió en la casa y lo que hará de ahora en adelante con su vida, salió a la calle donde Niurka, Kiko y Romina lo estaban esperando para arroparlo en un gran abrazo familiar.

El momento fue grabado y colgado en las redes sociales por la vedette que expresó la felicidad de tener a su hijo de vuelta.

“Nos hiciste mucha falta mi amor. Ha nacido el halcón”, escribió la orgullosa madre, quien le llevó una cobija del ‘Team Infierno’ a su hijo.

Internautas reaccionaron al veto a Niurka

A través de las redes sociales se hizo viral la noticia de que a la cubana y el resto de su familia no le permitieron el ingreso al foro para recibir a Emilio tras su eliminación de ‘La Casa De Los Famosos México’ donde pasó 69 días.

Los fans del programa, los de Niurka y los de Emilio han emitido diversas opiniones en las publicaciones que están circulando.

“Niurka podrá ser lo que quieran…pero como madre es excepcional!! ¡¡Como los ama!! ¡¡Y como esos hermanos se aman!! Bello!!!!”; “Qué lindo ver a Mamá Niu con sus polluelos, me recuerda mucho a mí con mis hijos. ¡Lloré!”; “Estoy molesta, indignada. No se me hace justo que no permitieran la entrada a su madre y hermanos. QUE POCA MAUSER de la productora. Niurka todo México contigo en estos momentos”; “¡¡Eres un campeón, Emi!! Eres un gran chico, súper inteligente y fuerte. Tu mamá te defendió como una leona y entenderás muchas cosas. No hagas caso del hate, nadie vivió lo que tú viviste” y “Muy mal Televisa, él estaba buscando y esperando ver a su mamá ¡Se pasaron!”, se logra leer en los comentarios que reposan en internet.

