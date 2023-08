Qué cuarzos no pueden estar juntos: descubre cuáles son incompatibles

Si tienes más de un cuarzo debes saber que algunos no deben estar juntos. Cada una de estas piedras energéticas tiene una vibra que se sintoniza con un determinado aspecto de la vida, por ejemplo, los cristales que son para el amor no deben ser usados junto a los que representan la amistad porque, de hacerlo, podrías anular la intención.

¿Cómo saber qué piedras no deben estar juntas?

Juntar estas piedras no significa que provoquen un efecto negativo, sino que sus propiedades energéticas no funcionarán adecuadamente, es decir, sus efectos podrían anularse.

La regla básica para saber qué cuarzos son incompatibles o no deben estar juntos es si tienen fines opuestos.

Esto significa que si tienes una piedra con un efecto vigorizante, no debes colocarla cerca de otra que posee una vibración calmante.

Sin embargo, tenerlas juntas no representa ningún peligro. Si tienes dos piedras incompatibles en una pulsera simplemente porque te gustan los colores, no pasa nada; solo que no obtendrás los beneficios energéticos que te puede ofrecer cada una, explica una experta en el sitio Alma de Coral.

¿Qué cuarzos son incompatibles y no deben estar juntos?

Piedras energizantes con piedras calmantes: como la hematita, el jaspe rojo, howlita y el citrino con el ágata azul, celestina, lepidolita, fluorita, larimar y apatita.

La turquesa y la amatista son dos cuarzos que no se sugiere que estén juntos.

Algunas piedras que deben estar solas son shungita, la obsidiana arcoíris y el Shiva linga.

Los cuarzos pueden anularse entre sí, por lo que es importante separarlos, si es que no tienen intenciones similares. Foto: Shutterstock

Consejos para combinar adecuadamente tus cuarzos

Combina por colores: el consejo más simple para saber cómo combinar tus piedras es por su color. Los cuarzos que tienen el mismo tiene poseen, asimismo, tipo de vibración similar.

Por su elemento natural: los cuarzos también se corresponden con los elementos de la naturaleza. Agrupa a los que son de agua, tierra, fuego y aire. Una pequeña guía es la siguiente:

Agua: amazonita, aguamarina, ágata azul, apatita verde, crisocola, larimar, lepidolita, ópalo.

Tierra: aventurina, hematita, obsidiana negra, peridoto, pirita, cuarzo ahumado, rodonita, ojo de tigre.

Aire: amatista, apatita azul, azurita, fluorita, labradorita, lapislázuli, piedra de luna, sodalita.

Fuego: cornalina, citrino, ágata fuego, ámbar, calcita, jaspe rojo, rodocrosita, shiva lingam.

De acuerdo con la intención: cada una de tus piedras tiene una intención. Asocia aquellas que posean significados similares. Por ejemplo:

Atraer el amor: cuarzo rosa, rodonita, rodocrosita, aventurina rosa.

Estimular la concentración: hematita, fluorita, ojo de tigre, cristal de roca.

Mejorar el sueño: ágata azul, lepidolita.

Por los chakras: otra opción un poco más avanzada es agruparlos por su afinidad a los 7 chakras principales del cuerpo.

Sigue leyendo:

• Los mejores cuarzos para reducir tus niveles de estrés y ansiedad

• Qué cuarzos usar como amuletos si quieres éxito en tu vida

• Amuletos para el amor: los mejores 5 cuarzos para encontrar a tu alma gemela