Qué cuarzos usar como amuletos si quieres éxito en tu vida

El éxito puede significar diferentes cosas para las personas, desde un sentido de realización personal hasta acumular riqueza y bienes materiales. Cualquiera que sea tu definición, existen algunos cuarzos que pueden ayudarte a obtenerlo.

Cada cuarzo contiene un tipo de vibración energética que puede sintonizarse con el universo. En esta oportunidad, te diremos cuáles son aquellos que vibran armoniosamente con la energía del éxito. Para activar su poder no necesitas hacer mucho, solo llevarlos contigo como amuleto de la suerte, ya sea como pulsea, collar o en bruto.

Los cristales, como también son llamados estos minerales, funcionan ayudándonos a canalizar nuestra energía hacia un objetivo en particular. En el caso de los que enumeramos a continuación, trabajan con ciertas actitudes de tu persona que te impulsarán hacia lo que para ti significa ser exitoso.

Ágata: aumenta tu fuerza de voluntad

El cuarzo ágata trabaja con el coraje y la pasión por lo que te ayuda a superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino al éxito, explican expertos en el sitio Forever Conscious. “Muestra con orgullo tus dones únicos al mundo” comentan. Además, entre sus propiedades se encuentra mantenerte a salvo de los temidos vampiros energéticos que nos rodean.

Rubí: amor propio y equilibrio interno

Este mineral te desconecta de otras personas con las que quieres compararte o competir. Fortalece tus talentos únicos y te recuerda que lo que quiere la sociedad de ti no necesariamente te hace feliz, sino cumplir con tus pasiones. El rubí se sintoniza con el chakra del corazón por lo que te guía hacia el amor propio y eliminar patrones de pensamiento negativos.

Piedra del Sol: aumenta tu confianza y autoestima

Este cristal te ayuda a animarte a ti mismo y te da una sensación de seguridad tal como el sol calienta tu cuerpo. La confianza es la semilla del éxito y esta piedra es la que te ayuda a tomar las medidas necesarias para lograrlo. Si necesitas proyectar empoderamiento, este cuarzo es el ideal.

¿Cómo programar tus cuarzos para el éxito?

Sintonizar el cuarzo de tu elección con la energía del dinero es bastante sencillo y le permitirá tener más poder en ti. En una hoja de papel escribe las actitudes que no te dejan alcanzar el éxito como la inseguridad, duda, flojera, ansiedad, etc.; en otro papel anota las cualidades que sustituirán dichos obstáculos como seguridad, valentía, energía, positividad, etc.

Toma el cuarzo con tus dos manos, cierra los ojos y realiza unos ejercicios de respiración. Cuando estés completamente relajado y enfocado, pide al mineral que te ayude a eliminar las negatividades y las sustituya con las cualidades positivas.

Rompe las hojas y quémalas, entierra las cenizas para que la naturaleza se encargue de canalizarlas.

