Cómo aumentar la eficacia de los cuarzos: las 5 técnicas más sencillas

Los cuarzos pueden ayudarnos a atraer claridad, serenidad, equilibrio y seguridad a nuestras vidas. Existen muchas variedades, cada una de las cuales se usa para un fin específico, por ejemplo, los cristales rosas para el amor, la turmalina negra para transmutar la energía negativa o la amatista para regular chakras, etc. Si alguna vez has recurrido a estos minerales y consideras no tuvieron los efectos que deseabas, quizá sea porque necesitan una limpieza energética.

Independientemente del cuarzo de tu preferencia y cómo lo uses, porque lo puedes tener en bruto o en pulseras, aretes o alhajas, cada uno de ellos se debe purificar periódicamente para cargarlo nuevamente de energía y aumentar su eficacia.

De acuerdo con los entendidos en el tema, los cristales pueden “atascarse” cuando agotan su capacidad energética. Piensa que es similar a cuando saturamos la memoria de nuestro teléfono celular; necesitamos eliminar cosas para tener más espacio. Así son los cuarzos, pero se saturan de las vibras que absorben de nosotros.

A continuación, reseñamos 5 técnicas muy sencillas para limpiar tus cuarzos y aumentar su eficacia.

1. Limpieza con incienso o humo

Prende un incienso de lavanda, salvia, palo santo o alguna hierba dulce y pásalo por el cuarzo por 30 segundos, explicó el sitio Suggest.com. Imagina que todo lo negativo que absorbió el cuarzo se va “flotando” con el humo que despide el incienso.

2. Baños con agua y sal

El agua salada es una de las mejores formas de “curar” los cuarzos. Lo ideal es bañarlos en el mar, pero no todos tienen la ventaja de vivir en la costa. Si es tu caso, llena una jarra con agua purificada y agrega una cucharada generosa de sal marina o gruesa. Mezcla y mete tus cuarzos ahí y déjalos por 15 minutos. Solo recuerda que no todos los minerales deben estar en contacto con el agua.

3. Baños de luna llena

La luna nueva representa los inicios y la luna llena los finales. Pero más allá de su simbolismo, durante las fases de luna llena nuestro satélite natural luce brillante y en todo lo esplendo, por lo que se cree es cuando proyecta todos sus poderes. Este ese el momento propicio para cargar tus cuarzos, solo necesitas dejarlos sobre una superficie en donde reciban la luz de la luna toda una noche y retirarlos a la mañana siguiente antes de que peguen los rayos de sol.

4. El poder purificador de la tierra

Recordemos que los cuarzos vienen de las entrañas de nuestro planeta, por lo que una de las formas de limpiar y aumentar su eficacia es enterrarlos. Puedes hacerlo en tu jardín o una maceta, pero deberás dejarlos al menos 24 horas.

5. Usa tu propia energía

Tendrás que colocarte en un lugar cómodo y donde nadie te interrumpa. Toma el cuarzo entre tus manos, cierra los ojos y concéntrate en la forma de tu mineral. Imagina que una bola de luz blanca crece en tu pecho y la empujas hacia tu cuarzo. Termina este proceso cuando te sientas listo.

