Amuletos para el amor: los mejores 5 cuarzos para encontrar a tu alma gemela

Si has intentado de todo para encontrar a tu alma gemela y no has tenido éxito, o quieres que tu relación de pareja vuelva a tener pasión, los amuletos para el amor puede ser de gran ayuda, específicamente, los cuarzos.

Incorporar cristales en tu rutina diaria puede acercarte a tus objetivos, y es que cierto tipo de minerales se sincronizan con tu energía del amor y te brindan el impulso, confianza y serenidad que hacían falta para ser próspero en tu vida romántica.

Ya sea que los uses como pulseras, aretes, collares o en bruto, estos 5 cuarzos te ayudarán con todos tus objetivos en el amor, según opinan expertos para el sitio Best Life Online.

Cuarzo rosa

Si buscas el amor verdadero el cuarzo rosa es la opción ideal. Este cristal es conocido por atraer relaciones estables, promueve la confianza interior y el amor propio, energía que te ayuda a profundizar en ti para que tu corazón esté abierto a los demás.

Granate

El granate es perfecto para quienes tienen una relación de pareja y desean que la chispa del amor vuelva a aparecer. Este cuarzo revitaliza su energía pasional y estimula la lealtad, devoción así como la atracción. Tiene un efecto similar a un segundo aire en la relación.

Rubí

El rubí es el cuarzo ideal para las parejas que sienten se han quedado atrapados en la rutina y hace falta emoción o aventura. Se vincula con el chakra del corazón y los ayuda a seguir sus pasiones juntos. También funciona para la primera cita pues trabaja con la energía emocional y aumenta la atracción de tu aura.

Jaspe rojo

Este cuarzo es perfecto para disfrutar de tu vida sexual, ya sea de pareja o si solo quieres diversión. Te ofrece fuerza y coraje, por lo que se recomienda colocarlo en tu habitación o llevarlo contigo si deseas entregarte a la pasión.

Piedra lunar

Es uno de los cristales más poderosos debido a que se sincroniza con las emociones y los sentimientos. Muchas veces no gozamos de una próspera vida romántica porque cuesta trabajo abrir nuestro corazón, principalmente cuando fue lastimado en anteriores ocasiones. La piedra lunar sana estas heridas y despeja la mente de pensamientos negativos.

