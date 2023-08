Bebe Rexha luce sus atributos al tomar el sol, recostada en un camastro

Bebe Rexha siempre complace a sus seguidores en Instagram con sexys videos, y ahora compartió uno grabado por ella misma, mostrándose recostada en un camastro y luciendos sus atributos mientras toma el sol, usando un traje de baño negro. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante de 33 años ha estado muy activa presentándose en clubes, y hace unos días causó sensación como parte del elenco de un festival organizado por una estación de radio. Ella usó para la ocasión un enterizo negro con adornos y posó amablemente para fotos, tanto con fans como con unas bailarinas.

Bebe se ha mostrado feliz por su nominación a un Video Music Award de MTV, en la categoría de Mejor Colaboración por su tema “I’m good (blue)”, que interpreta con el DJ David Guetta. Ella compite en esa terna con Rema & Selena Gomez, Post Malone & Doja Cat, Karol G & Shakira, Metro Boomin ft. The Weeknd y Diddy ft. Bryson Tiller. En cuanto al videoclip de la canción, lleva ya más de 197 millones de vista en YouTube. View this post on Instagram A post shared by Bebe Rexha (@beberexha)

