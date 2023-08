Cada vez menos estadounidenses están ahorrando para la jubilación ¿Por qué?

De acuerdo con datos de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal se mostró que cada vez menos estadounidenses están ahorrando para la jubilación enfrentándose a la posibilidad de retirarse sin un centavo.

Un análisis por parte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. (GAO) también señaló que al menos 1 de cada 10 personas entre los 51 y 64 años tenían fondos ahorrados para la jubilación en el 2019 a diferencia de las cifras presentadas durante la Gran Depresión que indicaba que 1 de 5 personas cercanas a jubilación tenían ahorros.

Para Teresa Ghilarducci, experta en jubilación y profesora de economía en The New School for Social Research en Nueva York, “lo que es deprimente sobre el trabajo de la GAO es que estamos viendo a personas a punto de jubilarse que han vivido toda su vida, sus carreras laborales, bajo este nuevo sistema de planes voluntarios de contribución definida, en medio de una disminución en los planes de beneficios definidos y en los beneficios del Seguro Social, y este es el resultado”, dijo.

A lo que se refiere la experta es que según la GAO, durante los últimos 12 años los trabajadores de bajos ingresos son los únicos que han perdido terreno con respecto a los ahorros para la jubilación, a diferencia de los estadounidenses que viven por encima del promedio ganando cerca de los $282,000 dólares por año, los cuales disfrutan de un aumento en los activos de los fondos para su retiro, duplicando incluso el monto.

“Un trabajador de altos ingresos puede obtener hasta $7,000 en ahorros en sus impuestos por haber ahorrado el máximo, y los trabajadores de bajos ingresos que ahorran el máximo no obtienen nada”, señaló Ghilarducci.

La clase media también es afectada

Según el análisis los jubilados de la clase media también se ven afectados al igual que los trabajadores de ingresos bajos, de acuerdo con GAO para el 2019, el monto promedio de los fondos para la jubilación de este grupo disminuyó de $86,800 a $64,300 dólares en los últimos años, ya que los ingresos no aumentaron durante ese tiempo.

Ghilarducci destacó que “la jubilación siempre ha sido frágil para los trabajadores de bajos ingresos. Lo que sorprende es que todo el esfuerzo del gobierno y los cambios que hemos tenido en los últimos 40 años no ha ayudado a los trabajadores de ingresos medios”, dijo.

