Seguro Social: Conoce cómo obtener $1,983 dólares adicionales en su cheque mensual

Los pagos del seguro social se han vuelto una fuente importante después de la jubilación y dependiendo de la edad del retiro será el monto que se reciba, esto es una buena manera de evitar gastar los ahorros y sentirse seguro ante el futuro.

Hay muchas maneras de hacer que los pagos mensuales crezcan al monto máximo, entre ellas puede ser evitar multas por retiros anticipados, como también un gran beneficio es retardar la edad de jubilación.

La Administración del Seguro Social indica que a los beneficiarios se les asigna un FRA dependiendo de su año de nacimiento, esto es la edad plena para la jubilación. Por lo tanto, para aquellos que nacieron por ejemplo; en 1960 o años después, la edad adecuada para el retiro es entre los 65 y 67 años.

Las multas por jubilación anticipada

Claro que los beneficiarios pueden reclamar sus pagos antes de las fecha de jubilación asignada; sin embargo, al hacerlo puede acarrear multas, que pueden reducir sus cheques mensuales hasta un 30%.

Ahora bien, si reclama los beneficios con la edad justa, sus pagos mensuales será con los montos estándar en este caso para los jubilados a los 62 años es de $2,572 dólares, y para los de 67 años de $3,627 dólares.

La agencia señala que si el retiro se hace después del FRA, el monto de los cheques mensuales aumenta hasta un 8% anual, por cada año de retraso, actualmente los jubilados a los 70 años cobran el pago más alto $4,555 dólares al mes.

¿Cómo aumentar el pago en $1,983 dólares?

Si el jubilado evita presentar un retiro anticipado y además extiende a la edad máxima su jubilación, estas acciones tendrán un impacto positivo en sus cheques mensuales, es decir que si se espera hasta los 70 años para jubilarse el Seguro Social envía $1,983 dólares adicionales mensualmente.

Lamentablemente, esta medida no es para todos, ya que eso aplica solo para los beneficios máximos, además los impuestos del Seguro Social también se evalúan sobre los ingresos, que para el 2023 es de $160,200 dólares. Por lo que, si no se gana por encima de este monto en al menos 35 años no será elegible al beneficio máximo a ninguna edad.

