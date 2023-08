Tu guía para consumir lechuga de forma más segura

Protégete de las enfermedades transmitidas por los alimentos con estos consejos

La lechuga romana y otros vegetales de hoja verde son susceptibles a la contaminación por bacterias que pueden enfermarte.

By Kevin Loria

Entre 2014 y 2021, hubo 78 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos relacionados con verduras de hoja verde (principalmente lechuga) reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por eso, si has notado que retiran del mercado las lechugas contaminadas con E. coli y listeria, es posible que te preguntes si la ensalada de tu plato es segura para comer. La buena noticia es que no es necesario que renuncies a la lechuga; los vegetales de hoja verde son muy nutritivos. Solo necesitas tomar algunas precauciones. Aquí, los expertos de CR responden varias preguntas sobre los riesgos de las bacterias en la lechuga y cómo minimizarlos.

P. ¿Cómo se contamina la lechuga en un primer lugar?

R. Hay diferentes maneras. El agua de riego, que es necesaria para cultivar en áreas en las que no llueve mucho, supone una vía para la contaminación, especialmente si el campo de lechuga está ubicado cerca de granjas ganaderas. El ganado puede transportar cepas mortales de E. coli y su estiércol, que contiene la bacteria, puede filtrarse en el agua de riego y contaminar los cultivos. Incluso cuando los vegetales de hoja verde se cultivan libres de bacterias dañinas, la contaminación aún puede ocurrir durante la cosecha, el procesamiento o el empaque. Y debido a que los vegetales para ensalada empaquetados se procesan en tan solo una pequeña cantidad de instalaciones en los EE. UU., las bacterias como la listeria pueden propagarse fácilmente de un lote a muchos.

P. ¿Lavar la lechuga elimina las bacterias?

R. No del todo. Cuando bacterias como la E. coli entran en contacto con la lechuga, es casi imposible eliminarlas por completo. A menudo, esto se debe a que las bacterias pueden entrar en las hojas de las verduras a medida que crecen, cuando el agua contaminada absorbida por las raíces se dispersa por toda la planta. Además, las bacterias de la superficie pueden adherirse fuertemente a las arrugas y surcos de las hojas. Entonces, ya sea que el empaquetado diga “triple lavado” o lo laves tú mismo, las bacterias aún podrían estar presentes, e incluso una pequeña cantidad puede enfermarte.

P. ¿Qué hay de remojar las verduras en vinagre?

R. No eliminará las bacterias, pero algunos expertos dicen que remojar las verduras en vinagre blanco (o una solución de vinagre y agua) durante unos 10 minutos y luego enjuagarlas con agua puede ayudar a reducir los niveles de bacterias. Tus vegetales pueden conservar un sabor ligeramente avinagrado, pero la mayoría de los aderezos para ensaladas contienen vinagre de todos modos.

P. ¿Son algunos tipos de lechuga más seguros que otros?

R. Debido a que la contaminación puede ocurrir en cualquier lugar, desde la granja hasta la mesa, ningún tipo de hoja verde está libre de riesgos. Pero las lechugas hidropónicas (que se cultivan en invernaderos) tienen menos probabilidades de estar contaminadas por bacterias de los excrementos de animales. “Su limpieza depende de la fuente del agua utilizada para cultivarlos si las personas que manipulan los vegetales siguen las prácticas de seguridad adecuadas”, asegura James E. Rogers, PhD, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de CR.

Las cabezas de lechuga enteras (en lugar de las hojas verdes en bolsas) también pueden ser más seguras. Si bien las cabezas enteras no necesariamente tienen niveles de bacterias más bajos que las verduras envasadas, sus hojas internas están menos expuestas a fuentes de contaminación y se manipulan menos que las verduras en bolsas. Esto reduce las oportunidades de contaminación.

P. ¿Qué más puedes hacer para que tu lechuga sea más segura?

R. Las bacterias se multiplican a temperatura ambiente, por lo que es crucial refrigerar las lechugas en bolsas de inmediato. “Al igual que lo harías con la carne y las aves, no dejes que la lechuga en bolsas permanezca fuera del refrigerador por mucho tiempo”, aconseja Rogers.

Además, cuanto más tiempo esté la lechuga en bolsas o recipientes, más oportunidades tendrán las bacterias de crecer, así que compra paquetes con fechas de vencimiento lo más lejanas posible y no compres más de lo que puedas comer en unos pocos días. Si algunas hojas se ven dañadas, viscosas o magulladas, no comas ninguna de las verduras de ese paquete.

Otra estrategia: opta por verduras de hojas verdes que se puedan cocinar, como la espinaca o la col rizada. El calor matará las bacterias. Esto es particularmente importante para las personas que son más susceptibles a los efectos nocivos de la intoxicación alimentaria, como las inmunocomprometidas, las embarazadas o las personas mayores.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de agosto de 2023 de la revista Consumer Reports.

