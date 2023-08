Hawaii eleva a 96 los muertos por los incendios forestales y aún se buscan a cientos de desaparecidos

Las autoridades de Hawaii elevaron a 96 el número de muertos confirmados tras los devastadores incendios forestales que arrasaron con casas, hoteles, automóviles y sitios turísticos.

De acuerdo con los reportes, fueron tres los cuerpos encontrados en las últimas horas para pasar la cifra de fallecidos de 93 a 96, mientras sigue la búsqueda de cientos de desaparecidos en el incendio considerado el más devastador de la década más reciente en los Estados Unidos.

Para realizar la búsqueda de desaparecidos, los rescatistas se apoyan con ayuda de perros especialistas que olfatean las ruinas carbonizadas de la histórica ciudad turística de Lahaina.

El jefe del Departamento de Policía de Maui, John Pelletier, afirmó en una rueda de prensa el pasado sábado que el proceso de búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos se encontraba en etapa inicial, por lo que el número de muertos aumentará y no está claro dónde terminará.

Pelletier reconoció que solo se ha podido inspeccionar el 3% del área afectada y se estima que hay cerca de 1000 personas desaparecidas: “Vamos lo más rápido que podemos, pero solo se ha podido llegar al 3%, eso es lo que se ha buscado con los perros”, comentó.

Ante la emergencia, las autoridades piden a los residentes de las áreas de Lahaina y Upper Kula solo utilizar y consumir agua embotellada debido a las afectaciones en el suministro de líquido en la isla.

“Para los residentes de las áreas de Lahaina y Upper Kula, recientemente se publicaron mapas de las áreas afectadas en Upcountry y Lahaina en el sitio web del Departamento de Abastecimiento de Agua del condado. El aviso permanece vigente para ciertas áreas hasta nuevo aviso y establece que los residentes no deben beber ni hervir agua. Se debe usar agua embotellada para beber, cepillarse los dientes, hacer hielo y preparar alimentos hasta nuevo aviso. Los residentes no pueden tratar el agua de ninguna manera para que sea segura. Los sitios de agua potable se establecen en muchas áreas de Lahaina y Kula”, señala un comunicado. Incendios en Hawaii: el número de muertos asciende a 96 y los habitantes de Maui temen no poder reconstruir sus casas

Para agilizar los viajes al oeste de Maui, las autoridades utilizarán desde este lunes un sistema compuesto por carteles de acceso para garantizar una gestión eficiente del tráfico en carreteras y así priorizar la seguridad de todos los usuarios.

Así, se emitirán carteles según las siguientes categorías: residentes del oeste de Maui, personal del centro turístico de West Maui, personal de primeros auxilios, personal médico, personal de servicios públicos, personal del condado, personal de transporte de suministros y voluntarios.

