Asaltan hasta hospitales: Hombres armados robaron a médicos y familiares de pacientes en una clínica de Michoacán

La violencia en el estado mexicano de Michoacán no sólo no cesa, sino que se extiende como una plaga en todos los rincones de la entidad afectando a muchísimas personas, y no importa lo que estén haciendo o cuál sea su condición, pues los criminales atacan sin piedad, tal como ocurrió en un hospital privado de la ciudad de Morelia, donde médicos y familiares de pacientes fueron asaltados.

Hasta hace poco tiempo la capital de Michoacán se libraba un poco de la violencia que azota a la entidad desde hace más de una década, pero en los últimos años el crimen organizado y la delincuencia en general cada vez cercan más a la ciudad, lo que la ha convertido en una de las zonas más violentas y este hecho lo confirmó.

De acuerdo con el diario El Financiero, el asalto ocurrió en las inmediaciones del Centro Histórico de la ciudad, a tan solo tres calles del cuartel de la Policía de Morelia, pese a ello, los afectados relatan que aunque hicieron varias llamadas al número de emergencia, el apoyo “llegó muy tarde”. Hasta el momento se desconoce el monto económico de lo robado.

Según versiones de las víctimas, un grupo armado entró al hospital por la noche, recorrió los pasillos y en ellos amagó al personal médico así como a los familiares de los pacientes y los despojaron de bolsos, carteras, teléfonos celulares y otros objetos de valor. Sin embargo, los delincuentes no pudieron abrir la caja registradora de la clínica.

Fuentes policiales consultadas por El Financiero manifestaron que el área jurídica del hospital de Nuestra Señora de La Salud prepara las denuncias penales correspondientes. Hasta el momento no se ha informado de ninguna detención por los hechos.

El robo a este hospital ocurre semanas después de que una sucursal del Banco del Bienestar en Morelia fuera asaltada, cuando un grupo de delincuentes robaron un total de 10 millones de pesos que se tendrían que haber destinado a programas sociales.

Sigue leyendo:

– El CJNG intentó ingresar a poblado michoacano y sus habitantes lo impidieron a balazos.

– “Si abren, habrá consecuencias”: Una amenaza del crimen organizado obligó a cerrar todas las tortillerías de una ciudad michoacana.