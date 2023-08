¿De qué murió la hija de 21 años del exintegrante de Banda Los Recoditos?

El mundo del entretenimiento, y en específico de la Música se unen a la pena que embarga al exintegrante de la Banda Los Recoditos, Luis Ángel “El Flaco” quien fuera vocalista por muchos años de dicha agrupación, quien dio a conocer la muerte de su amada hija.

Por medio de un comunicado de prensa, Luis informó sobre la muerte de su hija, en dicho escrito. En donde el cantante aseguró que es el “dolor más grande que puede sentir”.

De igual forma, el intérprete de Regional Mexicano pidió a la prensa se respete su privacidad debido al momento tan doloroso por el que está atravesando tanto él como su familia en general.

¿Por qué falleció la hija del cantante Luis Ángel?

Con información de diversos medios mexicanos, la joven de 21 años de edad murió alrededor de las 5:30 am de este lunes 14 de agosto en las playas de Mazatlán, Sinaloa, para ser más exactos en frente de un lujoso hotel ubicado en la zona conocida como Estero del Yugo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cuerpo de la hija del ex vocalista de la Banda Los Recoditos fue rescatado en la Playa Cerritos, luego de que cayó al agua junto con otra persona, la cual sí pudo ser rescatada con vida.

Luego de confirmarse la identidad de la joven quien resultó ser hija del cantante, éste lanzó un comunicado de prensa, el cual lo han replicado varios colegas de Luis Ángel dedicando unas palabras de aliento para el intérprete.

“Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa: con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión. Luis Ángel Franco”. COMUNICADO DE LUIS ÁNGEL EN REDES SOCIALES

¿Quién era María Fernanda, la hija de “El Flaco”?

María Fernanda Robles era el nombre de la joven de 21 años que murió la madrugada de este lunes 14 de agosto en las playas de Mazatlán, Sinaloa, en México.

Pero ¿Era hija consanguinea de Luis Ángel “El Flaco”? La realidad es que no, pero eso no evitó que el cantante siempre la viera como una hija más, a pesar de que no era hija biológica del cantante.

A pesar de ello, Luis Ángel siempre vio por ella y la educó y trató como si ésta fuera su hija biológica.

Pues María Fernanda era hija de Maricruz Robles quien fue esposa del cantante, pero cuando se separaron el cantante continuó como una figura paterna para la joven.

Debido a lo anterior es que la joven de 21 años, se encontraba estudiando cosmetología. Además de que tenía una gran relación con los hijos de Luis Ángel.

Aunque no tenía relación consanguínea se llevaba muy bien con su hermana Ángela, de 19 años, y su hermano Luis, de 13 años.

