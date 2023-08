Así es el lujoso hotel de Londres en el que Tom Brady tuvo una escapada romántica con Irina Shayk

El amor parece que le volvió a sonreír a Tom Brady y a Irina Shayk tras darse a conocer que fueron vistos saliendo, con pocos minutos de diferencia, de un exclusivo hotel en la ciudad de Londres, en el que habrían pasado 48 horas llenas de romanticismo.

De acuerdo a la prensa británica, la posible nueva parejita se hospedó en el lujoso hotel Twenty Two London las noches del domingo y lunes, donde gozaron de todas las comodidades que nos podamos imaginar.

Este alojamiento, considerado de 5 estrellas, se ubica en un edificio histórico ubicado sobre la 22 Grosvenor Square.

Por lo que sabemos este hotel goza de lobby, de bares, de restaurantes, de salones de eventos, de club privado, de centro cultural y de 31 habitaciones.

El costo por dos noches, que fue la estancia que ellos mismos hicieron, va de los $1,249 a los $5,558 dólares, por lo que hay habitaciones para todos los gustos y presupuestos. View this post on Instagram A post shared by The Twenty Two (@the22.london)

