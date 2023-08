Canelo Álvarez y Jermell Charlo visitaron Los Ángeles para promocionar duelo entre campeones indiscutidos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo viajaron a Los Ángeles para promocionar la pelea entre campeones indiscutidos por los títulos de peso supermediano del mexicano que protagonizarán el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Como es costumbre ambos peleadores realizaron el popular careo y luego cada uno junto a sus entrenadores, Derrick James y Eddy Reynoso, expresaron unas palabras a los presentes. Una de las cosas curiosas de esta rueda de prensa fue cuando Canelo Álvarez dio su discurso en español y, en el momento en el que regresaba a su asiento, tuvo que devolverse y repetirlo en inglés.

“Estoy muy contento de estar de nuevo aquí en una pelea grande. En una pelea de dos indiscutidos. Muy agradecido con todos los que hicieron posible esto (…) Como siempre voy a dar lo mejor de mí en el entrenamiento para traer lo mejor de mí en la pelea“, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se enfrentarán en el 30 de septiembre en Las Vegas. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Sé que no será fácil, pero me gusta. Me gusta, la verdad es lo que me gusta estar en este tipo de peleas para seguir haciendo historia. Muchas gracias a todos y espero el 30 de septiembre verlos ahí, de cualquier lado en el que estén, que estén apoyando este tipo de peleas porque son las que la gente quiere ver”, agregó.

Esto dejó impresionado a Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras, quien comentó entre risas: “Hombre, ¿quién le enseñó inglés? Esa mier** es buena. Ya habla buen inglés”.

Después de responder algunas de las preguntas de Brian Custer, presentador de la conferencia, los campeones indiscutidos se levantaron para nuevamente ponerse frente a frente, pero esta vez con sus títulos en la mano. La pelea entre Jermell Charlo y Canelo Álvarez promete ser una gran pelea, pese a que el estadounidense subirá dos categorías para intentar hacer historia.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· Eddy Reynoso señala el próximo objetivo de Canelo Álvarez después de su pelea con Jermell Charlo

· Marco Antonio Barrera predice ganador de Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: “Es una buena pelea”

· David Benavídez da su pronóstico para la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo: “Están parejos”