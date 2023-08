Dania Méndez terminó en el quirófano tras un fuerte golpe en ‘Los 50’ y así es como se recupera

Vaya sorpresa se llevó el público luego de que la influencer mexicana Dania Méndez recurriera a sus redes sociales para informar sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió, incluyendo la causa de su inesperada visita al hospital. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la participante de ‘Los 50‘ realizó un ‘live’ en el que informó que un fuerte golpe en el pecho recibido durante una prueba dentro del reality fue la causa de su ingreso en el hospital.

De acuerdo con Dania Méndez, el impacto ocasionó que uno de sus implantes colapsara: “El silicón salió roto. ¿Dónde me lo hice? En el golpe que tengo, en la competencia que tengo en mi feed. Estuvo muy fuerte ese golpe. Me quedé sin aire un ratote porque donde estaba el tótem era de metal y se me puso en el pecho, la mitad de esta bubi. Duré mucho tiempo con la bubi así”, indicó.

Una vez bajo las manos del cirujano Luis Gil para el retiro de los dos implantes de seno dañados y el intercambio de unos nuevos, la famosa reconoció que, al estar en el quirófano, aprovechó para someterse a una liposucción.

“Para mí es muy fuerte porque yo he venido trabajando en las estrías, creo que son inseguridades al final del día, pero bueno, esta bubi no fue una inseguridad, fue una necesidad. Y quizá la lipo no era tan necesaria, con ejercicio lo pude haber hecho porque me gusta el ejercicio, porque soy fuerte, porque me gusta el deporte, pero obviamente aproveché y le dije al doctor y al anestesióloga que, si me tengo que operar las bubis, ¡pues de una vez! Hágame todo, confío en ti”, contó en sus redes sociales.

Para finalizar, Dania Méndez se dijo confundida sobre la razón por la que la escena de su accidente no fue transmitida al aire. No obstante, prefiere dejar este trago amargo en el pasado y enfocarse en su proceso de recuperación.

