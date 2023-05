Dania Méndez asegura que no se llevó el maletín de ‘La Casa de los Famosos’, pero sí el cariño del público

Luego de tres meses llenos de emociones y sorpresas, ‘La Casa de los Famosos‘ llegó a su fin y los participantes del reality ya han salido a dar sus declaraciones sobre lo vivido dentro la casa más famosa de Estados Unidos. Tal fue el caso de Dania Méndez, quien dio mucho de qué hablar gracias a su tórrido romance con el actor Arturo Carmona y que ahora reveló varios detalles de su estancia. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En entrevista con People En Español, la experta en realities se dijo contenta por su desempeño dentro del proyecto de Telemundo y al ser cuestionada sobre no haber llegado a la final, la famosa fue contundente con su respuesta.

Segura de sí misma, Dania Méndez afirmó que a pesar de no haberse llevado el maletín con los $200,000 dólares, su premio fue mayor: el cariño del público.

“Me voy con un millón de seguidores, me voy siendo tendencia en México, en Brasil, me voy rompiendo récords de rating en el programa, me voy con el amor de la gente y del público, ¿qué más me puedo llevar? No fui ganadora de ese maletín, pero fui ganadora del amor y del apoyo del público y con eso me voy feliz“, precisó la mexicana.

Además, puntualizó que la experiencia le dejó varios aprendizajes que la han convertido en una mejor versión de sí misma: “Sale una Dania más fuerte, más independiente, con más paciencia y sobre todo una Dania que no vive de rencores y que sabe perdonar”.

“Esta experiencia para mí significó muchas cosas”, anadió. “Tres meses sin mi familia me hizo una mujer de retos, también el aprender a cocinar, a ser compañera, a trabajar más en equipo… Aprendí a no llevarme por mis impulsos, a ser más ordenada, más disciplinada, más independiente. Esta nueva Dania es un poco más responsable de sí misma… Y esa Dania nueva me encanta”, contó al respecto.

En cuanto se le preguntó sobre su vida amorosa, Dania Méndez reconoció que si bien su tórrido romance con Arturo Carmona inició dentro del reality y tenía posibilidad de florecer tras el final de este, ahora se encuentran enfocados en cosas distintas.

“Me voy con lo más bonito de Arturo, que fue un hombre caballeroso, un hombre atento, y afuera ya el destino y el tiempo lo dirá. Hasta ahorita él está enfocado en su familia, en su carrera y yo también“, finalizó.

