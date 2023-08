Eddie Hearn asegura que DAZN quiere la pelea entre Jaime Munguía y Edgar Berlanga: “Esa es la instrucción”

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que DANZ dio instrucciones claras para que Jaime Munguía y Edgar Berlanga se enfrenten a continuación, por lo que no debería haber problemas para que logre concretarse la pelea.

En una entrevista con The Boxing with Chris Mannix Podcast, Hearn indicó que hará todo lo que esté a su alcance para que este duelo entre Munguía y Berlanga, que según su opinión puede convertir al ganador en una estrella, se lleve a cabo.

“Las instrucciones de DAZN son muy claras para ambas partes: ‘No queremos ninguna otra pelea para Berlanga o Munguía que no sea que peleen entre sí a continuación‘ y esa es la instrucción de nuestra emisora. Deberíamos tratar de hacer que eso suceda. Por supuesto, tanto los peleadores como sus representantes tienen derecho a obtener el mejor trato posible para esa pelea, pero si no podemos lograr que Berlanga se enfrente a Munguía, y no podemos involucrar a esos peleadores en la pelea, ¿qué estamos haciendo en el deporte?”, dijo.

Jaime Munguía debutó de manera exitosa en el peso supermediano. Foto: Bob Levey/Getty Images.

“Yo me preguntaba, ‘Edgar, ¿puedes vencer a Jaime Munguía?’ Él cree, ‘Sí, puedo’. Creo que es una pelea 50-50. Munguía cree que puede ganar. Es México contra Puerto Rico. Es el tipo de pelea que te convertirá en una gran estrella. (…) Y quiero ver a Edgar Berlanga en una pelea masiva que pueda ganar. Así que haré todo lo que pueda”, agregó.

Cabe destacar que luego de vencer a Sergiy Derevyanchenko en un reñido duelo, Jaime Munguía mostró interés en enfrentar a David Benavídez, pero las negociaciones se cayeron en el último minuto. En cambio, Edgar Berlanga retó al mexicano tras derrotar a Jason Quigley el pasado mes de junio y, según los promotores de Matchroom Boxing y Golden Boy Promotions, están en conversaciones para que la pelea suceda.

Jaime Munguía, también de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el triunfo sobre Jason Quigley. El boricua tiene marca invicta con 21 triunfos, 16 de ellos por nocaut.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía vs. Edgar Berlanga está en negociaciones y el posible ganador podría pelear contra Canelo Álvarez

· David Benavídez dice que estuvo cerca de concretar pelea con Jaime Munguía: “Se arrepintieron en el último minuto”

· Promotor dice que Jaime Munguía no está al nivel de David Morrell y afirma que no “tiene nada que ofrecer” a David Benavídez