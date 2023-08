Hallan restos humanos en el vehículo de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco

En medio de las especulaciones y la falta de información concreta en torno a la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, tal parece que el caso está cada vez más cerca de llegar a su final, aunque lamentablemente de manera trágica.

Y es que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, fue localizado el segundo vehículo utilizado por las víctimas el día de su desaparición, el cual se encontraba totalmente calcinado y con restos humanos en su interior.

Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, detalló que el automóvil se encontró en la carretera que conduce al municipio Encarnación de Díaz, y agregó que hasta el momento las autoridades no pueden confirmar de cuántas personas son los restos localizados o si pertenecen a los jóvenes desaparecidos.

“Reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, y la placa coincide con la serie reportada por los familiares”, indicó el funcionario en rueda de prensa, en donde también añadió que iniciarán una serie de estudios para concretar el número de víctimas encontradas y su identidad.

La carretera en la que la Fiscalía la unidad siniestrada es una zona conocida popularmente como La Chona, que está envuelta en la lucha de los grupos del crimen organizado.

Un video podría ser la clave del caso

Previamente, a los familiares de los jóvenes se les había mostrado una fotografía y un video en el que aparecen cinco personas amordazadas y golpeadas, aunque las autoridades tampoco se atrevieron a confirmar la autenticidad de dicho material.

“Se citó a las familias, se les informó el contenido de este video, de esta fotografía que, independientemente de que nosotros estemos trabajando, analizar su origen y la veracidad de la información, pues sí era importante que ellos supieran y nos comentan de manera preliminar que consideran qué hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en las fotografías se trata de sus familiares”, dijo al diario El Financiero Blanca Jaqueline Trujillo, fiscal especial de Personas Desaparecidas en Jalisco.

La difusión de las imágenes ha mantenido la confusión acerca del actual paradero en el que podrían estar los jóvenes. Armando Olmeda, padre de una de las víctimas, ha tratado de evitarlas.

Tras ser entrevistado por diversos medios al salir de la Fiscalía indicó: “Hay muchos videos que salen. No los he visto, no los he querido ver […] No quiero lastimar mi mente. Quiero permanecer fuerte, porque tengo la esperanza de que va a venir”.

Cabe señalar que los límites de la frontera norte de Jalisco, donde se ubica el municipio Lagos de Moreno, se ha convertido en un área de peligro en los últimos años, al convertirse en escenario de una guerra abierta entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, lo que ha cobrado la vida de varios inocentes.

