“Nashville fue mejor”: Fernando Ortiz y Héctor Moreno aceptan la superioridad del club de la MLS que echó a Rayados de la Leagues Cup

Las reacciones posteriores a la eliminación del único representante de la Liga MX que seguía vivo en la Leagues Cup llegaron poco después de la derrota de Rayados, cuando su DT Fernando Ortiz y su defensor central Héctor Moreno aceptaron sin rodeos que fueron superados por el conjunto de la MLS en la semifinal que se disputó el martes en el Geodis Park.

Aunque Fernando Ortiz no calificó de “fracaso” la derrota de Rayados, confirmó que fueron maniatados por el conjunto de Tennessee, que “fue mejor”;. Aunque su equipo intentó hizo lo posible por sacar el resultado, su rival les planteó bien el juego y los echó del torneo.

“No, fracasar es no intentar y yo intento siempre. Nashville fue mejor, esto es de concretar goles, este deporte se trata de eso, el rival hizo un buen partido, los felicito, ahora a seguir trabajando y pensar en el tercer o cuarto puesto”, comentó en conferencia de prensa.

“Estoy feliz, contento y afortunado de poder dirigirlos y de lo otro es futbol, cuando sucede ‘llegaste’, y cuando no sucede ‘no llegaste’, siempre tienen algo qué decir, entonces yo estoy tranquilo con el trabajo que hago. Siempre pueden llegar a encontrarle un pelo al huevo, es así esto, es parte de esta profesión”, acotó.

Fernando Ortiz no puso excusas tras la derrota. Foto: Imago 7.

Por su parte, Héctor Moreno, el capitán del equipo regiomontano, le hizo segunda a su estratega y reveló que les costó mucho trabajo lidiar con el dinamismo del equipo, descifrar el cerrojo que tenían en la portería y aguantar los embates en sus contragolpes.

“El equipo venía con la ilusión de llegar a la Final, de pelear por el campeonato. Hemos competido muy bien ante situaciones adversas, lo dije cuando ganamos y como les comentaba, que no es ninguna excusa, son situaciones que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir mejorando. Nos enfrentamos a otro tipo de rivales, que son mucho más dinámicos, que juegan a la contra por así decirlo y eso es algo que nos tenemos que llevar a México (para mejorar)“, expresó.

Finalmente, el zaguero también aceptó la superioridad del club estadounidense, que en conjunto con la mala actuación que tuvo Rayados, terminó llevándose la victoria y ahondó en los detalles en los que tendrán que mejorar.

“Lo atribuyo (la derrota) a que desafortunadamente no tuvimos el mejor partido, el partido que hubiésemos querido, no estuvimos tan finos como veníamos haciéndolo. No encontramos los pases entre líneas o cuando recién los encontrábamos, nuestros apoyos, nuestros controles no eran lo suficientemente buenos para poder hacerle daño al rival y ellos prepararon bien, hicieron un muy buen partido. Creo que fueron superiores, tristemente para nosotros porque estamos muy dolidos, tristes por no poder alcanzar el objetivo que teníamos de luchar por la Final”, concluyó.

Nashville SC planteó mejor el partido y le pasó por encima a Rayados. Foto: Getty Images.

Antes de volver a México, Rayados tendrá que viajar a Chester, Pensilvania, para enfrentar el sábado al Philadelphia Union en el duelo que decidirá al tercer lugar del torneo. Posteriormente, podrán reintegrarse a la Liga MX.

Sigue leyendo:

· Monterrey no supo aprovechar las oportunidades y cae ante un Nashville que se enfrentará al Inter Miami en la final de la Leagues Cup

· La Liga MX se despide de la Leagues Cup y los memes se burlaron de la participación azteca

· Así llegan Inter Miami y Nashville SC a la final de la Leagues Cup