Partidarios de Trump publican datos personales de los integrantes del gran jurado de Georgia

Los supuestos nombres y direcciones de los miembros del gran jurado que acusaron a Donald Trump y a 18 de sus coacusados de cargos por el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia esta semana se publicaron en un sitio web marginal que a menudo presenta una retórica violenta, según NBC News.

NBC News dijo que optó por no nombrar el sitio web que presenta las direcciones de los miembros del gran jurado para evitar una mayor difusión de la información.

La oficina del Fiscal de Distrito del condado de Fulton se negó a comentar sobre esto. La fiscal de distrito Fani Willis enfrentó amenazas racistas antes de la devolución de la acusación y se implementaron medidas de seguridad adicionales por ello y a algunos empleados se les permitió trabajar desde casa.

Según la ley estatal de Georgia, las identidades de los miembros del jurado no son secretas. De hecho, los nombres de los jurados del condado de Fulton se enumeran en la página 9 de la acusación de 98 páginas publicada el lunes por la noche que acusa penalmente al expresidente Donald Trump y otras 18 personas, según The Washington Post, que aclaró que solamente son los nombres y no otros datos personales los que aparecen en la acusación.

La ley, cuyo objetivo es brindar transparencia a los procesos penales, no brinda a los jueces opciones para proteger la privacidad de los miembros del jurado, dijeron los expertos, incluso en un caso de alto perfil como la acusación de Trump que podría exponerlos a un intenso escrutinio o incluso amenazas.

“Es un asunto de dominio público”, dijo a The Washington Post Pete Skandalakis, director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, que brinda capacitación a los fiscales en el estado. “Georgia siempre ha estado orgullosa del hecho de que el sistema judicial es un proceso muy abierto aquí. No he encontrado un caso, eso no significa que no exista, que nos permita mantener en secreto los nombres de los grandes jurados”.

Una portavoz del Sheriff del condado de Fulton se negó a comentar sobre la seguridad del gran jurado con varios medios.

Los miembros del gran jurado han sido atacados en los días posteriores a la acusación de Trump, la cuarta acusación penal presentada contra el expresidente.

“Estos miembros del jurado han firmado su sentencia de muerte al acusar falsamente al presidente Trump”, decía una publicación en un foro pro-Trump en respuesta a una publicación que incluía los nombres de los miembros del jurado, que fue vista por NBC News.

