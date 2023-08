Estados Unidos anuncia a Twila Kilgore como la DT interina de la selección femenina tras la salida de Vlatko Andonovski

La noche del miércoles se anunció que Vlatko Andonovski, el entrenador de la selección femenina de Estados Unidos, saldría del equipo tras el fracaso del conjunto nacional en la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023 y la mañana de este jueves la USWNT oficializó la noticia a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales. Casi al mismo tiempo se anunció que Twila Kilgore tomará las riendas del combinado de las barras y las estrellas de forma interina.

La decisión fue tomada por Matt Crocker, director deportivo de US Soccer, quien comunicó que la asistente de Andonovski será la entrenadora interina, basando su decisión en la capacidad y el talento de la ahora estratega.

“La entrenadora en jefe interina Twila Kilgore se desempeñó como entrenadora asistente USWNT durante el último año y medio, y en 2021 se convirtió en la primera mujer nacida en Estados Unidos en obtener la licencia de entrenador profesional de US Soccer”, explicó la cuenta oficial del equipo.

Interim head coach Twila Kilgore (formerly Kaufman) served as #USWNT assistant coach for the past year and a half, and in 2021 became the first American-born woman to earn U.S. Soccer’s Pro Coaching License. pic.twitter.com/VPSanYQYGF — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) August 17, 2023

Cabe recordar que esto ocurre días después de que la selección femenina de Estados Unidos quedara fuera del Mundial tras perder en penales contra el conjunto de Suecia en los octavos de final del torneo, algo que fue tomado como un fracaso, puesto que eran las grandes favoritas para ganar el certamen y conseguir el tricampeonato.

Punto y aparte es que durante el torneo no demostraron la supremacía que se esperaba al ser las bicampeonas mundiales, ya que apenas consiguieron una victoria y dos empates en la fase de grupos, antes de quedar fuera en la segunda ronda.

La eliminación en el Mundial fue la segunda gran decepción de Andonovski y su equipo, ya que en el 2021 quedaron eliminadas en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio y tuvieron que conformarse con el bronce, cuando se esperaba que se llevaran el oro.

El mensaje de Vlatko Andonovski para el equipo

Antes de partir, el entrenador dejó un mensaje la selección estadounidense lo hizo público, en él destacó su orgullo por entrenar a las jugadoras, agradeció a la federación por brindarle esta oportunidad y le envió sus mejores deseos al equipo.

“Ha sido el honor de mi vida entrenar a las jugadoras talentosas y trabajadoras del USWNT durante los últimos cuatro años. Soy muy optimista para el futuro de este programa, especialmente considerando a todos los jugadores jóvenes que tuvieron oportunidades en los últimos años y que sin duda serán líderes y jugadores de impacto en el futuro. Si bien todos estamos decepcionados por el resultado de la Copa del Mundo de este año, estoy inmensamente orgulloso del progreso que ha logrado este equipo, el apoyo que se han mostrado entre sí y la inspiración que han brindado a los jugadores de todo el mundo. Siempre estaré agradecido a la Federación de Fútbol de EE. UU. por darme la oportunidad de entrenar a este extraordinario equipo“, firmó el exentrenador. “It’s been the honor of my life to coach the talented, hard-working players of the USWNT for the past four years. I’m very optimistic for the future of this program, especially considering all the young players that got opportunities over the past few years who will no doubt be…— U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) August 17, 2023

Sigue leyendo:

· Entrenador de la selección femenina de Estados Unidos renuncia a su cargo

· Estados Unidos queda sorpresivamente eliminado del Mundial femenino tras perder en penales contra Suecia

· Megan Rapinoe explicó su risa tras fallar un penal en la eliminación a manos de Suecia