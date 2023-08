Galilea Montijo posa de espaldas, usando un bikini azul y luciendo su retaguardia

Vaya sorpresa la que ha dado Galilea Montijo a sus más de diez millones de seguidores en Instagram, pues publicó una foto que la muestra después de despertarse, posando de espaldas junto a una puerta y luciendo su retaguardia; para la ocasión ella usó un bikini de color azul. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

A sus 50 años la conductora mexicana tiene una figura espectacular, y lo dejó ver en las galas del reality show “La casa de los famosos México”. Ahí usó muchos sexys atuendos, entre los que destaca un vestido brillante y lleno de transparencias que lució en la semifinal; ella obtuvo más de 85,000 likes por las fotos que compartió en esa red social.



Desde hace varios meses Galilea se dispuso a perder peso, y lo logró haciendo extenuantes rutinas en el gimnasio. En un video que encantó a sus fans ella aparece usando ajustados leggings negros mientras se ejercita en aparatos, fortaleciendo así sus hombros y brazos. Ella está disfrutando de unos días libres, y regresará al programa de televisión “Hoy” próximamente. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

