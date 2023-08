Karol G pasea por la calle y menea su cuerpo, usando un minivestido de flecos

Karol G ya ha comenzado su gira por estadios, pero ahora se dio un tiempo para responder a sus fans -a través de sus historias de Instagram– muchas preguntas, compartiendo también fotos y videos que la muestran en sexys atuendos. Ella apareció paseando por la calle y moviendo sensualmente su cuerpo mientras usaba un minivestido blanco de flecos. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Así, la bella reguetonera colombiana publicó una colección de imágenes respondiendo a interrogantes como: “¿En qué te inspiraste para este nuevo álbum?”, “¿Cómo sales de los lugares donde cantas sin que te vean?” y “¿Será que a mis 49 años está bien ser fan tuya?” Destacó una foto en la que Karol aparece usando un body rosa con el tirante caído. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Hace menos de una semana Karol estrenó su álbum Mañana será bonito (Bichota season), con gran éxito. El sencillo “Mi ex tenía razón” ha causado sensación entre sus fans, y el videoclip promocional cuenta ya con más de 25 millones de vistas en YouTube.

