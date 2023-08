Sin sostén, Karol G se luce en un video durante su sesión para Rolling Stone

Karol G ha causado sensación al darse a conocer las fotos del más reciente número de la revista Rolling Stone, siendo ella quien aparece en la portada. Pero durante uno de los descansos de la sesión ella aprovechó para grabarse en un video dirigido a sus fans, luciendo su figura con un curioso vestido de malla transparente, cuyo amplio escote dejó ver que no llevaba sostén. View this post on Instagram A post shared by Karol G 🇫🇷 (@karolg.france)

Karol modeló varios atuendos, entre los que destacó uno de color plateado y de corte futurista. Eso hizo que resaltaran tanto el color de su cabello -rosa- como su bronceado; la cantante sacó su lado más sensual, siendo halagada por sus fans con comentarios como “Hermosa, con esa sonrisa ilumina todo a su alrededor”.

Karol G está promocionando su nuevo álbum, titulado Mañana será bonito (Bichota season), pero en su entrevista para esa publicación ella explicó cómo surgió el agregar al título del disco ese término (la temporada de la Bichota): “Se refiere a una mujer que se siente orgullosa de donde está, de todo por lo que ha tenido que pasar…Nos enseñan que está mal celebrarnos a nosotras mismas por algo que tenemos. Y no es así. Tenemos que ser las primeras en darnos crédito a nosotras mismas”.

