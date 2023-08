Usando ajustado top de vinil Karol G se graba haciendo playback de su canción “Oki Doki”

Karol G parece incansable, y ahora se dio a la tarea de grabar un video en TikTok, en el que aparece usando jeans y un ajustado top de vinil mientras da un adelanto de su canción “Oki Doki”, haciendo playback y dejando ver sus tatuajes. @karolg OKI DOKI 🦈🖤🎀 BICHOTA SEASON ♬ sonido original – Karol G

La reguetonera ha obtenido más de 12 millones de reproducciones en esa red social gracias a un clip muy original que la muestra escribiendo el tracklist de su nuevo álbum, Mañana será bonito (Bichota season), en el que destaca un dueto con Peso Pluma, otro con Kali Uchis y un remix de su éxito “Provenza”. @karolg MAÑANA SERÁ BONITO 🖤 BICHOTA SEASON TRACKLIST 🎀 11 De Agosto❕ ♬ sonido original – Karol G

Ayer se dio a conocer que Karol se encuentra entre los nominados al premio VMA de MTV; ella compite en las categorías de Mejor Colaboración, Mejor Video Latino (por “TQG”) y Artista del Año, compartiendo esta última terna con Taylor Swift, Shakira, Nicki Minaj, Doja Cat y Beyoncé. View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

