Karol G aparece en la portada de la revista Rolling Stone, usando sexys atuendos

Tal parece que este año será otro de los más productivos y exitosos para Karol G, y un reflejo de ello es que aparece en la portada del número de septiembre de la revista Rolling Stone. En fotografías de Domen & Van De Velde ella lució espectacular usando sexys bikinis, y no podía dejar de compartirlas en su cuenta de Instagram, donde además escribió el mensaje: “Hoy en la portada de Rolling Stone. Uno más de mi bucket list“.

Desliza para ver todas las fotos

La revista destacó los logros de la cantante colombiana, quien ha obtenido el éxito mundial combinando distintos estilos musicales. Pero ella también comentó lo importante que es escribir letras de experiencias personales: “Te lo juro, hasta en momentos en los que he estado súper mega enamorada, aún hago música sobre el desamor”. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

El 11 de agosto Karol G comenzó en Las Vegas su gira de conciertos por estadios; hoy se presenta en Santa Clara. Su nuevo álbum Mañana será bonito (Bichota season) acaba de salir a la venta y ya es uno de los favoritos del público. El videoclip del sencillo “Mi ex tenía razón” cuenta hasta el momento con más de 56 millones de vistas en YouTube.

