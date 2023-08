Liz Cambage: la jugadora de baloncesto que dejó la WNBA para sumarse a una famosa plataforma de contenidos para adultos

Liz Cambage es una jugadora de baloncesto nacida en Australia y con una destacada trayectoria, sin embargo ha decidido dejar la WNBA para incursionar en la plataforma de contenidos para adultos, OnlyFans.

La australiana logró ganar un bronce olímpico con su selección y según reportes obtuvo una ganancia de $1.5 millones de dólares. Sin embargo, Cambage considera que el baloncesto femenino no paga lo suficiente, sobre todo la WNBA.

Liz Cambage en su época como jugadora de la WNBA (Foto: Meg Oliphant/Getty Images)

Por esta razón la jugadora decidió incursionar en OnlyFans. “Nunca he jugado en Europa porque estaba demasiado lejos de mi familia en Australia. Por eso jugué en China. Lo echo de menos” , apostilló Cambage.

Liz Cambage fue acusada de racismo durante un partido contra la Selección de Nigeria y desnudó la realidad de la WNBA

Liz Cambage fue acusada de racista en un juego amistoso que disputó Australia contra su similar de Nigeria, la basquetbolista habría emitido fuertes insultos contra sus rivales, además de señalarlas y retarlas que a devolverse a su país al cual calificó de tercermundista.

Salieron a la luz imágenes del altercado entre Liz Cambage y varias jugadoras de Nigeria durante un amistoso en 2021



Las jugadoras de Nigeria alegaron que las llamó “monas” y que “volvieran a su país tercermundista” pic.twitter.com/BKuOQZLl7h — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) August 10, 2023

Además de la citada polémica, la australiana desnudó la realidad de la WNBA y dejó saber las razones de su incursión a OnlyFans, además de colocar a la liga china por encima de la estadounidense. Sin ocultar su deseo de volver a jugar en el gigante asiático.

“En la WNBA no pagan lo suficiente. Si no estoy en China es porque no está abierto, ya que desde la 19-20 no se permite contratar extranjeras”, reiteró la deportista que a la vez desnudó la realidad económica en el baloncesto profesional femenino de los Estados Unidos.

También señaló que declinó de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y realizó una comparación en la que comprobó que ganó mucho más jugando en China que en la WNBA.

De los tabloncillos a OnlyFans

Ahora dio un giro drástico ya que se dedica a la plataforma OnlyFans en dónde asegura que gana más que jugando al baloncesto, razón por la que se siente cómoda al subir contenido exclusivo allí para sus suscriptores.

La jugadora de baloncesto australiana se une así a un grupo de nuemrosas atletas que han decidido dar un giro radical en su carrera y subir contenido exclusivo para adultos dentro de la plataforma OnlyFans, una modalidad que gana más auge cada día y que en los últimos tiempos representa una oportunidad económica para quienes deciden incursionar allí.

