Larsa Pippen admite estar avergonzada por los comentarios de Michael Jordan sobre la relación con su hijo: “Estaba traumatizada”

Larsa Pippen, ex de Scottie Pippen y actual novia del hijo de Michael Jordan, se pronunció por primera vez acerca de las declaraciones que dio el mítico 23 sobre la relación sentimental y admitió sentirse muy avergonzada y además afirmó que vivió una especie de trauma al enterarse ya que la gente podría creer que tanto ella como Marcus eran unos mentirosos.

A Michael Jordan le preguntaron si aprobaba la relación de su hijo Marcus con Larsa, a lo que respondió con un tajante “no” al salir de un restaurante en París. Ante esta realidad, Larsa aseguró que realmente se había molestado por las palabras de su ahora suegro, mientras que Marcus Jordan se la tomó más a la ligera y afirmó que fueron unas palabras producto de los tequilas que pudo haber ingerido ese día. Las declaraciones la hicieron en el podcas que ambos comparten y que lleva por nombre: “Separation Anxiety”.

El trauma de Larsa Pippen por las declaraciones de Michael Jordan

A pesar de que a la pareja no parece importarles mucho el qué dirán, la opinión de Michael Jordan perturbó mucho a Larsa y así lo dejó saber en el mencionado podcast. “No pensé realmente que fuera divertido. No tiene nada de gracioso. Estaba un poco avergonzada. Estaba como traumatizada. Estoy como: ‘Oh, dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? La gente cree que mentí“.

Scottie Pippen y Larsa Pippen (Foto: Sergi Alexander/Getty Images)

La relación de Marcus y Larsa escribe un capítulo más entre la enemistad de Scottie Pippen y Michael Jordan, sobre todo por parte de Scottie quien es el que más habla del tema. “Entiendo que para nosotros no es incómodo estar juntos porque somos nosotros, pero probablemente sea incómodo para mi ex y tu padre porque tienen su propia relación o lo que sea. Yo no fui parte de eso, tú no fuiste parte de eso”, precisó Larsa.

“Siento que para ellos probablemente sea extraño, probablemente sea extraño para tu papá. No puedo estar enojada. Lo entiendo perfectamente”, prosiguió.

Larsa Pippen en un evento junto a Stephanie Princi y Barbie Blank (Foto: Ari Perilstein/Getty Images)

Lo cierto es que Larsa Pippen y Marcus Jordan siguen juntos sin importar mucho la opinión de Michael Jordan o Scottie Pippen, con quien tuvo una relación de 11 años y que la misma dejó cuatro hijos en común.

Minetras que una de las duplas más importantes de la historia del deporte, hoy en día tienen una relación quebrada y distante de lo que fue esa marvilla que nos mostraron en los tabloncillos de la NBA en la época de los gloriosos Bulls de los años 90.

