Esperan buena participación electoral guatemalteca en LA

La comunidad guatemalteca en Los Ángeles participará en la elección que este domingo definirá la presidencia de su país aun con la posible llegada del huracán Hilary al sur de California, motivados principalmente por la posibilidad de que uno de los dos aspirantes pasó de ser un virtual desconocido a desafío a la clase política tradicional guatemalteca.

“La elección va, llueva o truene”, confirmó el director ejecutivo de la Red Migrante Guatemalteca, Walter Batres.

“Le hemos pedido a la gente que se prepare con sus paraguas y sus ponchos para la lluvia, para que participe en este proceso democrático”, dijo por su parte Marelis Ortiz, presidenta de la circunscripción Oeste del país para la Junta Electoral del Voto en el Extranjero.

Este domingo los electores chapines en Los Ángeles y otras ciudades de California y el país participan en la segunda vuelta, la definitiva.

Un junio pasado, en la primera ronda electoral por la presidencia, había 23 aspirantes; ahora quedan solo dos, y esto influye en la participación del electorado.

“En la elección anterior ganó el voto nulo con un 17 por ciento, tanto entre los guatemaltecos en Estados Unidos como los que votaron en Guatemala”, dijo Batres respecto a boletas que muchos electores invalidaron a propósito como una forma de protesta.

Pero de esa elección pasó a la segunda vuelta, la que se define este domingo, “un candidato que era prácticamente un desconocido, y que ahora está disputando la presidencia a la élite política de Guatemala”, Bernardo Arévalo, del centroizquierdista partido Movimiento Semilla, dijo. Batres.

El dirigente de los migrantes guatemaltecos en Los Ángeles dijo que es muy probable que los electores que en la primera ronda anularon su voto en protesta, ahora decidan darlo a Arévalo como esperanza de cambio.

“Habrá electores guatemaltecos que ya esta vez no quieran votar, porque los candidatos que les gustaban ya no están en la boleta, pero lo más probable es que no sea un número como el de los que se espera que sí voten” motivados por la posibilidad de un cambio.

La otra candidata a la presidencia en las boletas este domingo en Sandra Torres, de a Unidad Nacional de la Esperanza.

A Arévalo en la elección del 25 de junio “prácticamente nadie lo conocía, nadie pensaba que tuviera oportunidad, pero dio la sorpresa”, quedó en segundo lugar con el 11 por ciento de los votos; Sandra Torres quedó en primero con el 15.8 por ciento de la votación.

Ahora este domingo, aun en medio del huracán Hilary, “muchos guatemaltecos se sienten motivados a participar en la votación”, de acuerdo con Batres.

El Servicio Meteorológico Nacional estima que el huracán alcanzará Los Ángeles el domingo por la noche, sin embargo los embates de lluvias y fuertes vientos estarán en el condado desde la mañana.

La funcionaria Marelis Ortiz dijo que esta vez la votación se llevará a cabo desde las 7 de la mañana y hasta que se registre el último voto solamente en dos centros de votación.

Los centros para emitir votos son el consulado general de Guatemala en Los Ángeles, en el 1975 Riverside Drive; y en Church of Scientology of Los Angeles, en el 4810 Sunset Boulevard.

Ortiz, quien coordina la elección en San Francisco, San Diego, Los Ángeles y en Henderson en el estado de Nevada, dijo que en un proceso de empadronamiento que ha estado abierto en los últimos cuatro años, en Los Ángeles se han registrado unos 24,000 electores guatemaltecos, aunque dijo que sería difícil calcular cuántos asistirán a las urnas el domingo.

Batres en cambio explicó que esa cantidad de electores se basa no en un registro, sino en un decreto desde Guatemala, que consideró que en solo algunas poblaciones de Estados Unidos habría 27,000 personas que reúnen los requisitos para empadronarse, estarían automáticamente empadronados.

“En realidad somos unos 27,000 electores en Estados Unidos pero no en todo el país, es un padrón de unas ciudades en diez estados, no hay registro ni manera de que los guatemaltecos de otras ciudades se empadronen y voten”, explicó Batres.

Como ejemplo, dijo que los electores guatemaltecos de la comunidad en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington “no van a manejar 17 horas de ida y luego 17 de regreso a San Francisco para empadronarse o para votar”, sobre todo cuando se presentan frecuentes irregularidades.

En la elección en junio, varios votantes dijeron a La Opinión que solo hasta que se presentaban a votar en las urnas en Los Ángeles se les informaba que, según el registro, les tocaba en ciudades distantes como San Francisco, en otros estados como Colorado, e incluso en los lugares en que nacieron en Guatemala.

Según Batres esto se puede deber a que el empadronamiento quedó en manos de personas que piensan que un cambio en el código postal no es importante, pero en realidad se traduce hasta en miles de millas de distancia.

Pero al mismo tiempo “la élite política en Guatemala siempre ha tratado de restar importancia al electorado en Estados Unidos, por eso se niega a aceptar votos por correo o electrónicos, “y eso también está en juego en esta elección, que se nos reconozca”.

¿Dónde votar en LA?

Consulado general de Guatemala en Los Ángeles ( 1975 Riverside Dr, Los Angeles, CA 90039)

Church of Scientology of Los Angeles (4810 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90027)