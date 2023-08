Niurka Marcos revela si vendería fotos de sus zonas íntimas: “El ojo del c*%& es bien feo”

Sin pelos en la lengua Niurka Marcos habló con varios periodistas y reveló si ella ha considerado o no crear un perfil en Onlyfans para vender contenido para adultos.

Ante las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’, la vedette cubana aseguró que por su edad “no está para eso” y aseguró que tampoco es algo que le guste a pesar de haber hecho desnudos artísticos.

“No porque ya yo estoy muy vieja pa’ eso. Aparte mira, yo he hecho, y ustedes lo saben… topless… artísticos. Pero, así como enseñar la cho… no porque es bien fea…”, comenzó diciendo.

Aseguró que ella puede estallar contra personas, defender a sus hijos y ser vulgar verbalmente porque eso le “encanta” y la “entretiene”, pero no mostrar sus zonas íntimas.

“No haría nada de eso porque además yo puedo mentar madres, puedo defender a mis hijos, puedo ser bien *?&% vulgar… Todo eso me encanta porque me entretiene, me divierte (…) pero eso de enseñar y abrir la pierna y enseñar (…) no”, detalló.

Además, sentenció que le parece algo “cochino”. Sin embargo, dejó claro que respeta a quienes trabajan haciendo eso en páginas y redes sociales.

“Eso se me hace demasiado cochino… Así por donde sale la po… y la pi…, ¡Ay, no! No me gusta eso a mí. ¡Bueno a mí! Perdón niñas y niños bellos que lo hacen, muy bien por ustedes. Yo no lo estoy criticando, qué bonito que lo hacen y que lo pueden hacer… y que les sale bien, y que se los pagan muy bien. Besos para todos y les aplaudo y todo. Yo no les estoy criticando”, aseguró la cubana.

Marcos reiteró que no lo hace porque considera que las zonas íntimas son “muy feas” como para “mostrarlas”.

“El ojo del c*%& es bien feo”, sentenció haciendo reír a los periodistas que la estaban entrevistando.

No estuvo invitada a la gala de ‘LCDLFMX’

El pasado viernes, su hijo Emilio Osorio, apodado el ‘halcón’ de la primera edición de ‘La Casa De los Famosos México’, salió del reality show faltando solo dos días para que terminara y quedó como quinto finalista.

Aunque a la gala estuvo invitado el papá del actor, el productor Juan Osorio, su mamá, la actriz Niurka Marcos no fue llamada ni le permitieron el acceso al foro para recibir a su retoño.

Las razones del veto de ella y de sus hijos habrían estado relacionadas con los comentarios contra la producción que hizo la vedette durante el reality de Televisa.

Aunque ella aseguró que entendía que a ella la excluyeran, criticó que a sus hijos mayores Romina y Kiko les hicieran lo mismo porque no lograron estar con su hermano en ese importante momento.

“Bueno mi gente aquí estamos, en la gasolinera. No nos dejaron entrar. Yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia, pero bueno”, expresó Niurka en un video que subió a sus historias.

Aunque quedaron fuera de las cámaras, ellos se apostaron a las afueras del estudio de grabación para esperar a que saliera el ‘Halcón’ de ‘LCDLFMX’, a quien abrazaron fuertemente entre todos y le llevaron de regalo una cobija del ‘Team Infierno’.

El reencuentro de Niurka y sus hijos mayores con Emilio fue grabado y colgado por la actriz en Instagram donde escribió: “Nos hiciste mucha falta mi amor. Ha nacido el halcón”. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Lo ocurrido con los Marcos fue considerado por algunos internautas en redes sociales como “un desplante” y algo “indignante”, pero también destacaron el amor que le dieron a Osorio al verlo salir del set de grabación el día que resultó como el quinto finalista del reality show que ganó Wendy Guevara.

***

