Rashel Díaz responde a quienes la criticaron por irse de Miami para enfocarse de lleno en la religión

En los últimos días Rashel Díaz ha dado mucho de qué hablar, pero no por un posible regreso a la televisión, sino por la decisión que ella y su esposo tomaron con respecto a su vida y que representa dejar atrás todas las comodidades que tienen en la ciudad de Miami por una nueva vida en Tulsa, Oklahoma.

A pesar de que solo se irán un par de años, su mudanza, la cual harán por tierra, no estuvo exenta de la polémica, pues muchos de sus seguidores, y hasta su misma familia, no pudieron ocultar sus inquietudes ante el próximo paso que darán y que los llevará a enfocarse de lleno en la religión.

Carlos García y Rashel Díaz compartieron la sorpresiva noticia de su mudanza, y de su nuevo comienzo, a través del pódcast con el que cuentan y que lanzaron hace unos meses para estar cada vez más cerca de sus seguidores, sin imaginar la respuesta que tendrían, pues no faltaron los que los acusaron de ser unos oportunistas y fanáticos religiosos.

Esos comentarios no pasaron desapercibidos para la exconductora de Univision y Telemundo, quien decidió no quedarse callada y hacer frente a las críticas de las que fueron objeto desde las redes sociales.

Impresionante que hay comentarios que nos han dejado que me impresiona la creatividad de algunas personas. Tanto Carlos como yo estamos claros de quiénes somos, a quién les servimos y conocemos nuestro corazón… Así que a todas esas personas que ponen comentarios de que si nos queremos hacer pastores para aprovecharnos de otros, que si yo lo estoy haciendo para llevarme a Carlos de Miami… entiendo que eso viene de la persona que lo escribe y nada tiene que ver con nosotros”, respondió en uno de los videos que publicó en Instagram Stories para defenderse de las críticas.

A pesar de que se metieron con ella y sus creencias, Rashel dejó en claro que se toma nada personal, por lo que seguirá con su vida como si nada hubiese pasado.

“No podemos tomar ese tipo de comentarios personales y no lo tomamos personal. Otros dicen que es un tremendo fanatismo. En fin, no juzgo a nadie. Al contrario, cuando leemos comentarios así entendemos que cada persona puede tener una perspectiva distinta, pero nosotros amamos y nos apasiona servirle a Dios, no podemos vivir de otra manera. Nos encanta respetar a todo el mundo, el tiempo dirá cuál es el plan de Dios, y ustedes se irán enterando de cómo nos va”, concluyó.

Sigue leyendo:

Así es la casa de la fallecida Talina Fernández en Acapulco y que puedes rentar en Airbnb

Neymar vivirá en lujosa y exótica mansión tras firmar con equipo de Arabia Saudita

Malvenden la primera mansión que habitó Rihanna tras su llegada a Beverly Hills

Rashel Díaz y su esposo cierran un ciclo y sorprenden al anunciar que se van de Miami