Ya están disponibles las primeras imágenes del Call of Duty Modern Warfare III

Activision ha cumplido su promesa y ha desvelado las primeras imágenes de lo que promete ser una experiencia épica en el mundo de los videojuegos: Call of Duty Modern Warfare III. Esta nueva entrega no solo marca un hito en la aclamada saga, sino que también promete ser una verdadera joya para los fans de la franquicia.

La serie Modern Warfare ha sido un auténtico fenómeno, vendiendo cientos de miles de copias y ganándose un lugar especial en el corazón de los jugadores de todo el mundo. Sin embargo, esta vez, Activision ha ido más allá al ofrecernos una secuela que sigue directamente la trama de su predecesor, el exitoso Modern Warfare II.

El primer adelanto, en forma de tráiler, nos ha dejado boquiabiertos al presentarnos una historia repleta de acción y giros inesperados. Activision ha apostado por una narrativa cautivadora que promete mantenernos al borde de nuestros asientos a medida que nos adentramos en el conflicto. Este nuevo juego introduce un innovador tipo de misión denominado “combate abierto”, una revolucionaria forma de juego que otorga a los jugadores la libertad de tomar decisiones que afectarán el desarrollo de la historia de formas nunca antes vistas en la serie.

La decisión de continuar directamente después de los eventos de Modern Warfare II añade un nivel adicional de inmersión, permitiéndonos seguir los pasos de los personajes icónicos que ya conocemos y amamos. Sledgehammer Games ha trabajado en estrecha colaboración con Infinity Ward para garantizar una experiencia fluida y coherente, manteniendo la esencia que hizo de Modern Warfare una franquicia legendaria.

El modo multijugador también recibe una notable dosis de novedad. Con 16 mapas disponibles en el lanzamiento, y al menos 12 adicionales después, los jugadores podrán sumergirse en intensos enfrentamientos en modos como “punto duro”, “muerte confirmada” e incluso el nuevo y emocionante “cutthroat” 3v3v3. Además, se ha confirmado que el modo multijugador estará estrechamente relacionado con el título del año pasado, asegurando una experiencia de juego rica y conectada.

Por último, pero no menos importante, los zombis hacen su esperado regreso, llevando la experiencia a un nivel completamente nuevo. Desarrollado por el estudio Treyarch de Call of Duty, este modo de juego ofrece un mapa de zombis más grande y desafiante que nunca, donde los jugadores deberán enfrentar una experiencia de supervivencia de extracción PvE de mundo abierto. La combinación de elementos clásicos de los zombis con emocionantes mecánicas nuevas promete mantenernos en vilo durante horas.

El esperado lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare III está programado para el 10 de noviembre, y estará disponible en PlayStation, Xbox y PC a través de Steam y Battle.net. Los fans de la saga no pueden más que emocionarse ante la perspectiva de sumergirse en esta nueva y emocionante entrega que promete llevar la experiencia de juego a un nivel superior. La espera no hace más que aumentar la anticipación por lo que sin duda será uno de los lanzamientos más destacados del año.

