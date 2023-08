Khloé Kardashian derrite las redes con una adorable sesión de fotos junto a su hija True

Khloé Kardashian ha sido la socialité favorita del público por mucho tiempo, y aunque su imagen se vio dañada gracias a su polémica relación con Tristan Thompson, los internautas no se pierden ni un paso que da por medio de sus publicaciones en redes sociales.

Una de las más recientes la dejó ver en su faceta más añorada, la de mamá. Y es que la fundadora de “Good American” posó en una tierna sesión de fotos junto a su hija True desde un destino de ensueño.

Las postales en cuestión mostraron a Khloé Kardashian enfundada en un vestido blanco con estampado de flores idéntico al que su pequeña utilizó. Ambas se toman de las manos mientras miran fijamente a la otra antes de darse un beso.

“El amor que mueve el sol y las estrellas”, escribió la integrante del clan Kardashian como descripción de su publicación, ganándose la apreciación de sus fanáticos, así como una ola de mensajes de cariño por su labor como mamá.

“Esta es la foto más linda que he visto”, “Ella tiene la mejor mamá que un hijo podría desear ❤️”, “Ow mi corazón”, “Khloé italiana, ¡nos encanta verla!” y “Me encantan estos looks de mamá y princesa a juego”, son algunas de las respuestas que se leen bajo la publicación.

Cabe recalcar que este no es el único post que la famosa realizó en donde dio una probadita de su escapada a Italia. De hecho, su aventura le ha regalado al público una mirada no solo a despampanantes escenarios, también a icónicos looks que se han convertido el tema de conversación en redes.

