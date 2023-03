Acusan a Khloé Kardashian y a Kris Jenner de maltratar a empleados de sus lujosas mansiones

En horas recientes se dieron a conocer unas fotografías aereas de las mansiones de Khloé Kardashian y Kris Jenner, la cuales muestran a varias vans estacionadas en el perímetro de ambas residencias, cuyo valor es de $37,000,000 de dólares.

Trascendió que los vehículos pertenecerían al equipo de limpieza, de seguridad o al de filmación de su reality show.

El que los vehículos estuvieran parqueados afuera de los inmuebles causó gran indignación, pues ambas casas cuentas con amplios garajes y espacios para que sus trabajadores puedan estacionarse, sin necesidad de recorrer largos trayectos caminando debajo de la lluvia.

“Imagínemse tener exceso de trabajo y mal pago todo el día y luego tener que caminar tanto para llegar a su automóvil. Es obsceno”.

“Es repugnante”, “¿Está lloviendo? No, no puedes usar el enorme espacio que tengo en mi propiedad para estacionar, no es mi problema, camina hasta la entrada”, se lee en algunos de los comentarios que fueron retomados por el diario británico The Sun.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, la vivienda de Khloé contará con una extensión de 18,000 pies cuadrados, con ocho recámaras, con 9.5 baños, con cocina, con comedor, con sala de estar, con sala principal, con oficina, con sala de cine, con gimnasio, con garaje para ocho vehículos y con casa de huéspedes.

La casa de Kris es un poco más pequeña, al decirse que tiene una extensión de 17,000 pies cuadrados.

Antes de pasar a manos de las Kardashian-Jenner en el lugar había una finca, la cual fue dividida, en el año 2012, por un desarrollador local.

Hasta ese entonces perteneció a Ronald Tutor, el magnate de la construcción, quien por un tiempo se la alquiló a Britney Spears.

Tutor vendió la propiedad, en $7,000,000 de dólares, a un desarrollador local, quien la derribó, pero no construyó nada en su lugar.

Posteriormente fue vendida a la desaparecida Woodbridge y luego a otro desarrollador, quien fue el que finalmente logró concretar el proyecto arquitectónico.

La casa original tenía una extensión superior a los 20,000 pies cuadrados y se localizaba en un terreno de tres acres.

