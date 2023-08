Mundial Femenil: Suecia vence a Australia y se queda con el tercer lugar de la Copa del Mundo

Un gol de penalti de la barcelonista Fridolina Rölfo, en la primera mitad, y otro de la exmadridista Kosovare Asllani, tras el descanso, dieron a Suecia la victoria ante Australia y el bronce en la Copa del Mundo femenina, el cuarto de su historia. A 𝐡𝐨𝐦𝐞 tournament we’ll never forget. 👏🇦🇺#Matildas #FIFAWWC #TilitsDone pic.twitter.com/nXPojXjlmk — CommBank Matildas (@TheMatildas) August 19, 2023

Suecia se adueña del tercer puesto al imponerse en un duelo en el que fue superior, a pesar de los picos de intensidad de Australia. Lo que pudo ser un gran festejo del coanfitrión terminó siendo una fiesta sin música en la que la afición y las oceánicas se fueron desinflando poco a poco. Finalmente “Las Matildas” terminan la Copa del Mundo más especial para ellas sin medalla.

En los primeros compases del encuentro Suecia se aproximó al área Australiana con peligrosos centros laterales que hicieron a las oceánicas organizar un claro bloque bajo. Las nórdicas apretaron durante los primeros 15 minutos y las coanfitrionas se limitaron a tratar de parar a Blacktenius, Rölfo y compañía.

Las Matildas tenían claro que llegaría su momento. Las progresiones por banda de Catley, que comenzó a actuar como carrilera, ayudaron a que Hayley Raso y Sam Kerr comenzaran a encontrar el balón cerca del área nórdica.

La tuvo Hayley Raso, jugadora del Real Madrid, en el minuto 25 de partido. Después de una buena triangulación en la banda derecha el balón recaló en la delantera blanca para que esta rematase sola dentro del área, aunque algo escorada, para avisar así a las suecas.

Los buenos minutos de Australia duraron poco. Justo cuando mejor estaban Las Matildas y cuando más animaba la afición, llegó el penalti. En una jugada en la que la blaugrana Fridolina Rölfo dio a un larguero, Hunt cometió penalti y derribó a Blacktemius en el área. Un toque aparentemente sin intención pero que desestabilizó a la delantera sueca y fue suficiente para que la colegiada, después de revisarlo en el VAR, pitase penalti.

Rölfo no falló y puso el balón pegado al palo derecho para poner el 1-0 en el marcador en el minuto 30 de partido. Un palo muy duro para Australia, que parecía estar encontrando los espacios.

El tanto dio más fuerza a las suecas, que lejos de quedarse atrás siguieron intentando ampliar el marcador.

En el tiempo añadido de la primera parte Filippa Angeldal pudo ampliar el electrónico después de un remate de cabeza. De nuevo una ocasión a balón parado en la que la segunda jugada tuvo más peligro que el primer centro, algo de lo que Suecia se ha beneficiado mucho en este Mundial.

Sí lo hizo Kosovare Asllanni, la capitana. Después de una buena conducción del balón hacia el área nórdica abrió el balón a Blackstenius para que esta, después de avanzar por la banda, devolviese el balón a la jugadora del Milán y marcase desde la frontal el 2-0 (m.61). Un gol que silenció el Estadio de Brisbane y puso más piedras en el camino australiano en la lucha por el bronce.

Australia pudo complicar las cosas a Suecia en el 69 después de un remate de Clare Polkinghorne que la portera nórdica paró a bocajarro, pero hoy no era el día de Australia y el conjunto europeo se encargó de ello. A month made special by every single one of you 💚💛#Matildas #FIFAWWC #TilitsDone pic.twitter.com/MrnNz73kW4— CommBank Matildas (@TheMatildas) August 19, 2023

