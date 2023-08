“Ratas”: Ricardo Salinas Pliego estalla contra el VAR por conceder penal y anularlo tras convertirse en gol

Una decisión controversial del árbitro Maximiliano Quintero no solo generó la ira en redes sociales del propietario del Mazatlán FC, Ricardo Salinas Pliego, sino que evitó el empate a dos goles en el partido ante Club León, escuadra que finalmente se llevó la victoria 2-1. Maximiliano Quintero árbitro del partido, da instrucciones durante el partido de cuarta ronda entre León y Mazatlán FC como parte del Torneo Apertura 2023 Liga MX en el Estadio León. Foto: Leopoldo Smith/Getty Images.

Acostumbrado a dar de qué hablar, Ricardo Salinas estalló en su perfil de X (anteriormente Twitter) criticando el veredicto arbitral con un lenguaje vehemente y dando a entender que no se trata de un hecho aislado.

“Estos pin… ratas acuchillando a mis Cañoneros como ya es costumbre, pero saben que… cada vez son más evidentes y quedan peor. Seguimos adelante a pesar del asalto a silbato armado”, opinó citando un tuit de la cuenta del Mazatlán, donde comparten una toma de la ejecución del penal.

Igual había grabado a Josu cobrando, así que ahí se los dejo.



🕰️ 80' | 🦁 2-1 ⚓️

El empresario volvió a la carga a los pocos minutos con un segundo mensaje en el que incluso pidió la opinión del periodista de la cadena ESPN, David Faitelson, con quien ya ha tenido algún pique en redes sociales.

“Según me dice un amigo que fue mundialista, si se llega a sancionar algo así, se decreta como tiro libre indirecto, no como fuera de juego. Es la manera en que los ineptos interpretaron esa mamada. ¿Cierto o falso Faitelson? Queremos escuchar la opinión de alguien que no tendría por qué estar a nuestro favor”, añadió.

Según me dice un amigo que fue MUNDIALISTA, si se llega a sancionar algo así, se decreta como TIRO LIBRE INDIRECTO, no como fuera de juego, es la manera en que los ineptos interpretaron esa mamada.

¿Cierto o falso @Faitelson_ESPN? queremos escuchar la opinión de alguien que no…



— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 19, 2023

Penal anulado al Mazatlán por el VAR

La jugada de la discordia se dio al minuto 68, cuando el principal Quintero señaló pena máxima a favor de los visitantes por un agarrón de playera sobre Ake Loba, quien había abierto el marcador al 8′ con uno de cabeza dentro del área chica.

El encargado de ejecutar desde los once pasos fue el paraguayo David Colman. Inicialmente, marcó el 2-2, pero luego de reclamos por parte de los jugadores escarlatas, el VAR entró a revisar un supuesto doble contacto al balón tras un resbalón del sudamericano.

El videoarbitraje les dio la razón y el tanto fue anulado por el juez, lo que dejó a León con una ventaja de 2-1. La acción se tornó sumamente polémica, pues en las imágenes no se alcanza a apreciar la infracción.

@tudn_usa ¿Pero qué tanto pasó aquí? 😳👀 ❌ Jalón sobre Ake Loba que parece penal 📺 El árbitro revisa la acción en el VAR y lo marca ⚽ Colman cobra y lo anota… 😱 ¡Pero en la repetición se ve que hay doble toque y el silbante lo anula! Momentos Sublimes de la Liga MX. 🤩 ♬ sonido original – TUDN USA

En redes sociales, los fans continuaron contribuyendo con la polémica aportando opiniones y debatiendo la jugada. “Jamás la toca dos veces”; “No la toca dos veces”; “Hablan de la MLS y en México están peor”; “Que gran robo”, fueron algunos comentarios.

Los visitantes dejaron escapar la ventaja conseguida con el gol de Ake Loba gracias a los tantos de Ángel Mena y Federico Viñas. Club León consigue una victoria en la reanudación de la jornada 4 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

