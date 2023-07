Ricardo Salinas Pliego expone públicamente a un periodista que subestimó a Mazatlán en conferencia de prensa

La eterna discusión se mantiene en la actualidad: ¿cuál es la mejor liga de Concacaf? La MLS y la Liga MX se llevan los boletos en esta disputa. La Leagues Cup surge como un nuevo parámetro para conocer cuál es el nivel de ambos en partidos mano a mano. Pero desde Estados Unidos comienzan a subestimar al fútbol mexicano por sus últimos fracasos. Ante estas concepciones, Ricardo Salinas Pliego dio una lección a través de sus redes sociales.

Mazatlán es uno de los equipos más irregulares de la Liga MX. El conjunto bajo la propiedad de Ricardo Salinas Pliego participa en esta Leagues Cup y fue emparejado en el mismo grupo que el Austin. Previo al partido entre ambos, un periodista le hizo una picante acotación al entrenador Ismael Rescalvo.

“Le tengo que ser sincero, nosotros en el sorteo cuando vimos que nos tocó Mazatlán celebramos porque es Mazatlán verdad”, dijo el periodista. Pero Rescalvo respondió con mucha tranquilidad y con una sonrisa en su rostro, sin caer en la cuestionable confesión del comunicador.

En la conferencia de prensa previo al debut de @MazatlanFC, le dicen a Ismael Rescalvo que en Austin celebraron que les haya tocado enfrentarlos.



La respuesta de Ismael lo dice todo…



¿Provocación? pic.twitter.com/yzxomCs2KY — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) July 20, 2023

“Nosotros también celebramos, celebramos que nos haya tocado Austin porque sabemos que es un gran rival y eso nos va a ayudar a exponencialmente elevar nuestro nivel para poder estar a la altura de nuestro escudo, del rival y de la competición”, respondió.

La lección de Ricardo Salinas Pliego

Una vez más, el fútbol enseña que es un deporte que también puede estar influenciado por los estados de ánimo y las motivaciones. Con goles de Colmán, Montaño y el venezolano Eduard Bello, Mazatlán venció 1-3 a Austin en el Q2 Stadium. Ricardo Salinas Pliego no desaprovechó esta oportunidad para responder a la polémica frase del periodista antes del partido.

“Habría que decirle a los gringos que nunca deben subestimar a los mexicanos. Rescalvo no se deje, yo pago las multas. Me gustaría saber quién fue ese animal y saber cuánto gusto le dio comerse 3 pepinos. Si lo conocen díganle que me mande un video donde nos comparta cuánto gusto les dio que les tocara (Mazatlán)”, respondió a través de su cuenta de Twitter. Habría que decirle a los gringos que NUNCA deben subestimar a los mexicanos. Rescalvo no se deje, yo pago las multas 😂😂😂!!!



Me gustaría saber quién fue ese animal y saber cuánto gusto le dio comerse 3 🥒. Si lo conocen díganle que me mande un video donde nos comparta cuánto… pic.twitter.com/g1eOnrXAbO— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 22, 2023

El próximo partido de Mazatlán será ante los Bravos de Juárez. El conjunto de Ricardo Salinas Pliego se enfrentará a uno de los equipos que ha iniciado de buena forma la Liga MX. El duelo se desarrollará el martes 25 de julio en el Q2 Stadium.

