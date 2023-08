Camila Sodi se deja ver en minibikini negro durante su viaje a Grecia

Camila Sodi hizo un viaje a Grecia, y decidió compartir en su cuenta de Instagram fotos y videos con los mejores momentos. Ella lució al máximo su figura usando un minibikini negro mientras se refrescaba en el mar, y junto a su post escribió el mensaje: “Folegandros, estoy enamorada de ti”. 💘 View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

La bella actriz mexicana descansó en una gigantesca piscina y luego se dio una ducha junto al mar; sus más de dos millones de seguidores en esa red social se mostraron complacidos, escribiendo comentarios como “saludos bella”, “una diosa griega” y “gran libro”.

El más reciente trabajo de Camila, “Cualquier parecido”, se estrenará el 25 de agosto en la plataforma VIX. Se trata de una serie de comedia en la que la actriz interpreta a Carlota, una mujer que después de divorciarse decide comenzar una nueva etapa como cantante; en el elenco principal también destacan Jencarlos Canela, Danny Perea y Antonio Gaona. Ella compartió en su cuenta de Instagram el trailer. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

