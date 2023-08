Cazzu posa embarazada para la portada de la revista Rolling Stone

Cazzu tenía lista una gran sorpresa para sus fans, y ahora se ha dado a conocer la portada del más reciente número de la revista Rolling Stone (en su edición en español), con la artista argentina como la estrella principal. Ella lució su avanzado embarazo y un total look negro compuesto por pantalones holgados y un top con aplicaciones. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone En Español (@rollingstoneenespanol)

La pareja del cantante Christian Nodal dará a luz en las próximas semanas, y en otras de las fotos para la publicación se dejó ver espectacular con un outfit en el que destaca un abrigo afelpado y amarillo. Ella escribió junto a las imágenes el texto: “La mamá de la mamá de la mamá”.

En la entrevista que le hizo Melisa Parada Borda la jefa del trap habló acerca de diversos temas, pero está feliz de entrar a una nueva etapa de su vida, como madre: “Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio, entendiendo que la vida es ambas cosas”.

