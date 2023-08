Descubren pueblo japonés de Hirota que deformó intencionadamente cráneos infantiles

A lo largo de milenios, los humanos han realizado modificaciones intencionadas de su anatomía, y entre las más fascinantes se encuentran sin duda las transformaciones craneales. Varias civilizaciones antiguas de todo el mundo han practicado esta forma de alteración, y un ejemplo notable es el grupo indígena Hirota de la isla japonesa de Tanegashima, que hace 1,800 años y durante 400 moldeó deliberadamente los cráneos de sus bebés.

Una reciente investigación publicada en PLOS ONE, realizada por antropólogos y arqueólogos de la Universidad de Kyushu y la Universidad de Montana, ha arrojado luz sobre esta práctica, demostrando que no fue un accidente ni una rareza genética.

A team of researchers from Kyushu University and the University of Montana have broken new ground in our understanding of the practice of intentional cranial modification – found in ancient civilizations worldwide. https://t.co/H0DTVBKns5

— Ancient Pages (@AncientPages) August 18, 2023