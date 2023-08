Usando leggings deportivos Livia Brito presume su figura en el gimnasio

El trabajo diario no impide que Livia Brito se ejercite diariamente, y ahora complació a sus fans con un video grabado por ella misma en el gimnasio, poco antes de que iniciara sus rutinas. Usando leggings deportivos negros presumió al máximo su escultural figura, y hasta escribió en su post “buenos días”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz cubana (quien recientemente dio a conocer que regresó a la soltería) compartió en Instagram una colección de fotos que la muestran en Nueva York, a donde viajó antes de comenzar su más reciente proyecto televisivo. Así, ella posó usando jeans y con distintos tops, y hasta se sentó en el piso para que una de las imágenes saliera perfecta.

Desliza para ver todas las fotos

El 21 de agosto se estrenará en México “Minas de pasión”, telenovela en la que Livia lleva el personaje principal. A la actriz le encanta publicar videos detrás de las cámaras en los que aparece con sus compañeros de reparto y durante entrevistas, por lo que seguramente irá sorprendiendo a sus seguidores con más clips a lo largo de las transmisiones del melodrama. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

Sigue leyendo: