Gerardo Martino no confirmó la titularidad de Lionel Messi para el próximo juego

Gerardo Martino, entrenador del Inter de Miami, no confirmó la titularidad de su capitán Lionel Messi para el encuentro de la U.S. Open Cup, la copa de Estados Unidos, ante FC Cincinnati.

“Le dijimos que en algún momento va a tener que descansar por la carga de minutos jugados, claramente el miércoles no va a ser ese día. Mientras él no me diga que quiere descansar, seguirá jugando”, informó el Tata Martino.

Lionel Messi abrió el marcador en la #LeaguesCupFinal



Marcó este gol a quien le dio la gana en su carrera. Así, exactamente igual.pic.twitter.com/2P1kbLnybS — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) August 20, 2023

El combinado que hace vida en el estado de la Florida demostró que puede pelear por grandes cosas esta temporada con la llegada de sus nuevos refuerzos y con esto el entrenador argentino espera pelear por la copa y por salir del último lugar de la tabla de clasificación de la MLS.

Lionel Messi desde que llegó al combinado rosa ha disputado un total de 7 encuentros, ha marcado en 10 oportunidades, ha dado 1 pase a gol, recibió una tarjeta amarilla y ha jugado 594 minutos.

No quedan adjetivos calificativos ni récords por alcanzar.

Lionel Messi le dió todo al fútbol y el fútbol le devolvió lo que se merece.

Somos contemporáneos con el mejor futbolista de todos los tiempos.

Y además, tenemos la suerte de que sea argentino.

Disfrutemos 🙌❤️🇦🇷 pic.twitter.com/2nddEode0y — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 20, 2023

Otras de las cosas que comentó Martino fue que el conseguir el título de la League Cup es algo que no esperaban porque es un equipo que se encuentra todavía en reconstrucción y con eso se hace pensar que se vienen muchas cosas buenas para la institución de Miami.

El Inter de Miami se ha convertido en el nuevo equipo que todos quieren vencer y eso representa una responsabilidad muy grande que cuenta con jugadores de mucha experiencia, pero también con algunos que no cuentan con la misma.

Sigue leyendo:

–“Ojalá esto sea solo el principio”: Messi se desahoga con cariñoso mensaje tras consagración en la Leagues Cup

–Álvaro Morales ridiculiza a Messi por cómo ganó la Leagues Cup: “No ganó en tiempo regular”

–Gran gesto de Messi con el capitán del Inter Miami antes de su llegada: le dio el brazalete a DeAndre Yedlin