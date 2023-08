Selena Gómez publica emotivas fotos con Karol G y los fans les piden una colaboración juntas

Karol G está dándolo todo en su ‘Mañana Será Bonito Tour’ por Estados Unidos en un momento en el que su carrera parece estar en la cúspide del éxito. Para acompañarla en lo que está viviendo sus familiares y amigo, entre ellos Selena Gómez, han asistido a uno o varios de sus conciertos.

Hace unas semanas se vio que Karol G asistió al cumpleaños de Selena Gómez y luego subieron a redes sociales fotos en las que se vio que hasta le dieron hasta abajo en esa fiesta. Ambas son muy amigas y la chica Disney decidió ir al primer concierto que realizó la intérprete de ‘Amargura’ en Los Ángeles el viernes 18 de agosto.

En diversos videos que circulan en redes sociales se vio cómo estuvo cantando y bailando Selena en el público mientras Karol G estaba en acción sobre el escenario.

Además de las imágenes que hicieron virales los fans, la propia Selena Gómez le dedicó una publicación en Instagram a su amiga Carolina Giraldo -nombre real de la intérprete de ‘Amargura’- en la que le muestra su hermandad y admiración.

La cantante y actriz subió un carrusel de dos fotos que muestran que detrás del escenario pudo acercarse a su amiga para desearle éxitos en una de las dos grandes noches en las que llenó el Rose Bowl Stadium.

En la primera foto aparecen ambas chocando sus manos en símbolo de desear buena suerte o felicitar y en la segunda aparecen abrazándose tal vez ayudando ‘Sel’ a la ‘Bichota’ a calmar sus nervios.

Las imágenes que compartió Selena con sus 427 millones de seguidores en Instagram han causado furor pues al menos cuatro millones les han dado ‘me gusta’. El post también tiene más de 17 mil comentarios en los que muchos piden que las dos cantantes graben juntas una canción.

“Es hora de una colaboración entre estas dos reinas”; “Karol dile a Selena qué hable con Taylor Swift para que nos dé un Show en Colombia”; “Se imaginan que el regreso de Selena Gómez a la música incluya una colaboración con Karol G”; “Selena necesitaba una amiga colombiana en su vida”; “Yo aquí haciendo la petición formal de un dueto entre Selena y Karol G”; “Bueno reinas colaboren, saquen el remix de Buscando Amor para Revelación 2.0” y “Karol G por dentro: Oh, my God! This is so amazing. I am super happy wow”, son algunos de los comentarios que reposan en el post de ‘Sel’.

