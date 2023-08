¿Cuál es la delicada enfermedad que envió al retiro a Gabriel Soto? ¡Te lo contamos todo!

El actor mexicano Gabriel Soto alarmó a sus fans hace unos días después de que revelara que se retiraría de la actuación, pues su salud está pendiendo de un hilo. Y por eso te contamos cuál es la enfermedad que lo está alejando de la actuación de manera temporal.

De acuerdo a lo que reveló la expareja de Geraldine Bazán en el programa de “El Gordo y la Flaca”, el mal que lo aqueja son un par de hernias cervicales.

Las cuales, si llegaran a complicarse, podrían ocasionarle serios problemas de movilidad, por lo que a sabiendas de la peligrosidad de esta afectación decidió poner un alto en su brillante carrera.

Esto con el fin de priorizar su salud, ya que enfatizó que no quiere llegar a una cirugía, por lo que antes de ello tomará un tratamiento para tratar de revertir el problema.

Soto reveló desde hace varios meses atrás que desde hace varios meses viene acarreando complicaciones en su salud.

Pero de acuerdo a lo que señaló, el panorama se complicó rápidamente, por ello, el histrión de 48 años de edad dio a conocer que tomó la decisión de retirarse de la actuación temporalmente para enfocarse en su salud.

Según el portal topdoctors.es una hernia discal es la compresión de la médula espinal o de una raíz nerviosa, la cual, se produce cuando se desplaza una parte de un disco intervertebral.

Lo cual, además de provocar un dolor prolongado en la espalda, brazos y hasta en las piernas. En caso de no ser tratada a tiempo podría generar severos problemas de movilidad.

Y de igual manera podría afectar a la sensibilidad en extremidades, así como el control de distintos intestinos. Hay diversos tratamientos para aliviar las hernias cervicales.

Entre ellos algunos masajes, terapias de ejercicios, tratamientos con medicamentos y en casos más graves se debe recurrir a la cirugía.

Tras 27 años de carrera, Soto por primera vez reveló que se tomará un respiro de la actuación y los reflectores. Pero según lo que confesó el actor de “Sortilegio”, esto no habría sido por decisión propia.

Sino por motivos de salud, ya que se someterá a un tratamiento médico con la intención de evitar llegar al quirófano.

Declaró el protagonista de “Amigas y Rivales”, quien a su vez también enfatizó que se encuentra sumamente optimista en que podrá salir adelante para estar de regreso en la pantalla chica lo más pronto posible.

Cabe mencionar que, el prometido de Irina Baeva también señaló que aprovechará este tiempo que tendrá libre para consentirse y dedicarse a otros aspectos del plano personal pues confesó que durante los últimos años solo ha estado enfocado en trabajar.

“No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo ni nada, entonces ahora sí necesito dedicarme a mí, a mi salud, primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida y ya regresaré pronto, me tomaré un descanso, no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud de está viendo un poquito mermada”

GABRIEL SOTO AL PROGRAMA EL GORDO Y LA FLACA