Gabriel Soto anuncia su retiro de las telenovelas por problemas de salud

A solo unas semanas de haberse revelado que su salud atravesaba un momento difícil, el actor Gabriel Soto confirmó que deberá decirle “adiós” de manera temporal a la actuación para poder hacerse cargo del padecimiento que lo ha llevado a la lona.

En entrevista con ‘El Gordo y La Flaca’, el protagonista de melodramas como ” y ” habló sin tapujos sobre el momento que atraviesa, así como los retos que le esperan para su recuperación.

“Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía”, detalló Gabriel Soto a las cámaras del programa de espectáculos.

A pesar del riesgo que cada cirugía supone, se mantiene con mente positiva: “Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto“.

El histrión aprovechó para revelar que la carga de trabajo que ha mantenido durante los últimos años ha sido uno de los factores que también ha repercutido en su salud. “Ahora sí ya un necesito de unos mesesitos, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada“.

“No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo ni nada entonces ahora sí necesito dedicarme a mí; a mi salud primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida”, finalizó.

