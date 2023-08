Go5G: T-Mobile ofrece nuevo plan que entrega un teléfono nuevo cada año

T-Mobile ha introducido un nuevo plan llamado Go5G, diseñado para satisfacer las necesidades de sus clientes, al tiempo que fomenta la adopción masiva de su red 5G. Este plan revolucionario permite a los suscriptores obtener un teléfono nuevo cada año, una característica que sin duda atraerá a aquellos que buscan estar a la vanguardia de la tecnología móvil.

Denominado Go5G Next, este plan ofrece una ventaja exclusiva que permite a los usuarios acceder a las mismas ofertas promocionales que T-Mobile ofrece a sus nuevos suscriptores. Por ejemplo, si la compañía presenta una atractiva oferta para el próximo iPhone 15 u otros dispositivos populares, los usuarios de Go5G Next y su variante Go5G Plus tendrán la oportunidad de aprovechar estas promociones.

A pesar de las ventajas que ofrece, es importante destacar que actualizar el teléfono anualmente viene con un costo adicional. Go5G Next tiene un precio de $100 al mes por una sola línea, con un incremento de $10 en comparación con la tarifa mensual de $90 de Go5G Plus. Este aumento en el costo mensual se considera un pequeño precio a pagar por la posibilidad de estar siempre al día con los últimos avances tecnológicos.

Es interesante notar que T-Mobile ha adoptado un enfoque distinto en términos de flexibilidad de planes. A diferencia de algunos de sus competidores, la compañía no permite la combinación de planes ilimitados en una sola cuenta. Por ejemplo, si un usuario tiene varias líneas y solo una de ellas desea aprovechar la actualización anual, todas las líneas deberán estar en el plan Go5G Next. Esta política resalta el compromiso de T-Mobile con la uniformidad en sus ofertas.

La inclusión de beneficios adicionales también hace que el plan Go5G Next sea más atractivo para los consumidores. Por la suscripción mensual de $100 (incluyendo impuestos y cargos) por una sola línea, los suscriptores no solo obtienen la posibilidad de cambiar su teléfono cada año, sino que también reciben suscripciones a servicios como Apple TV Plus y Netflix.

Comparar directamente los planes de T-Mobile con los de la competencia puede ser un poco complicado debido a las diversas ofertas y características adicionales incluidas. Si bien Go5G Next tiene un precio más alto que algunas alternativas, como el plan 5G Unlimited Plus de Verizon, que comienza en $65 por una sola línea, ofrece un valor adicional en forma de suscripciones de transmisión.

