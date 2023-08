Peleador de Artes Marciales Mixtas pierde la mitad de su pulmón tras cinco años de adicción al cigarrillo electrónico

Sean Tobin, un luchador de Artes Marciales Mixtas de 20 años, perdió la mitad de su pulmón tras cinco años de adicción al cigarrillo electrónico, también conocido como vaporizador, una alternativa al cigarrillo tradicional, pero que se ha determinado como igual o peor de dañina.

La historia se dio a conocer esta semana en un entrevista que el deportista concedió al diario británico Mirror. Dichas afirmaciones dejan una profunda reflexión en torno a la utilización de este método que se ha vuelto popular en el mundo y que muchos ven como una alternativa a la nicotina.

Hombre fumando un cigarrillo electrónico (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Vapeaba durante todo el día

En la citada entrevista, Sean Tobin aseguró que podía pasar el día entero vapeando, desde la mañana hasta la noche. “Comencé a vapear cuando tenía 15 años y el vapeador nunca se separaba de mi mano. Era muy, muy habitual. Cuando subí a la furgoneta para ir a trabajar, sentí como si me hubiera dado un tirón en la espalda. La tensión era demasiado fuerte“, afirmó.

A pesar del tiempo que pasó vapeando, no fue sino hasta el 20 de julio del presente año, cuando unas fuertes molestias lo hicieron ir a ver a un médico y lo que pensó sería una neumonía, terminaba siendo las consecuencias de su adicción al cigarrillo electrónico.

Cigarrillos electrónicos (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

El diagnóstico como consecuencia del cigarrillo electrónico

En el Hospital Concord de New Hampshire, le realizaron una serie de estudios al peleador británico y todo llevó a la conclusión del daño que tenía su pulmón a consecuencia del vapeo con el cigarrillo electrónico.

El peleador británico de artes marciales mixtas, SeanTobin, fue operado debido a que le colapsó un pulmón a causa de fumar "vapes" excesivamente.



Al atleta, quien comenzó a fumar hace 5 años, le tuvieron que extirpar parte del órgano. #MoluscoTVNews #ElMolu🎧 pic.twitter.com/vw2seS1euY — Molusco (@Moluskein) August 18, 2023

Tuvieron que hacer una serie de procedimientos, hasta que finalmente cortaron una pequeña parte del pulmón y la terminan uniendo con grapas. Me daba miedo verlo. “En cuanto vi el daño del pulmón, me enfadé mucho conmigo mismo. Me puse muy triste y pensé ‘le he hecho esto a mi propio pulmón’”, dijo consternado.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud ha advertido los riesgos del cigarrillo electrónico y los mismos son tan y hasta más graves que los de la propia nicotina.

Sigue leyendo:

. Expeleador de artes marciales mixtas le da una golpiza a pizzero en Argentina luego de recibir tarde su pedido (Video)

. Gillian Robertson se convierte en la peleadora con más victorias por sumisión en el UFC y lo celebra en redes sociales fumando marihuana

. El nocaut del año en el UFC es del mexicano Jesús Aguilar con un brutal derechazo a los 17 segundos del combate (Video)