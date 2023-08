Se estrena el trailer de “Cassandro”, la película protagonizada por Gael García y Bad Bunny

Foto: David Becker for Prime Video / Getty Images

A principios de este año la película “Cassandro” obtuvo buenas críticas tras su proyección en el Festival de Cine de Sundance; ahora se ha dado a conocer el trailer, que muestra a Gael García interpretando al famoso luchador exótico.

Dirigido por Roger Ross Williams, el filme narra la vida de Cassandro (cuyo verdadero nombre es Saúl Armendáriz), desde su adolescencia en El Paso, Texas, hasta su incursión en la lucha libre. Tras conocer a la entrenadora Sabrina (Roberta Colindrez), Saúl opta por luchar como exótico, logrando el éxito.

“Cassandro” se estrenará en cines de Estados Unidos el 15 de septiembre, y una semana después estará disponible en la plataforma Amazon Prime Video. En la película también actúan Perla de la Rosa, Raúl Castillo, Joaquín Cosío y el reguetonero Bad Bunny; Gael García recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de la película y escribió: “El 22 de septiembre 2023 sale Cassandro a echarse unas luchitas. Todas y todos invitados”. View this post on Instagram A post shared by Gael Garcia Bernal (@gaelgarciab)

