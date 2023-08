Chris Evans y el futuro del Capitán América en el MCU

El actor Chris Evans, quien encarnó al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), despidió al icónico personaje después de su participación en Avengers: Endgame. Desde entonces, la expectación entre los seguidores de la franquicia creció ante la posibilidad de que el actor retome el papel en el futuro.

La incertidumbre sobre su regreso persiste, ya que Evans ha expresado su enfoque en otros proyectos actuales. Sin embargo, el personaje del Capitán América sigue siendo de gran relevancia para el universo de Marvel.

Recientemente, los ejecutivos de Marvel brindaron a los fanáticos un adelanto visual del aspecto del Capitán América en su atuendo conocido como Hydra Stomper. Este traje fue almacenado en un estado de conservación criogénica por una organización criminal en una realidad alternativa, desconectada de la línea temporal principal del MCU.

Al final de los acontecimientos de Avengers: Endgame, Steve Rogers encontró un final feliz envejeciendo junto a Peggy Carter, su novia de toda la vida, la primera temporada de la serie animada del UCM mostró una versión alternativa de Rogers.

Una encarnación en la que el personaje no fue tratado con el suero del súper-soldado, combatió junto a Peggy en la Segunda Guerra Mundial y vestía una imponente armadura denominada, Hydra Stomper muy similar a la que vestía Tony Stark en sus inicios como Iron Man.

Esta particular realidad es accesible a través de la serie animada “What If…?”, donde se exploran situaciones hipotéticas y variantes del universo Marvel. La revelación de la imagen promocional del Capitán América en su traje Hydra Stomper forma parte de la campaña promocional para la segunda temporada de dicha serie.

El universo del superhéroe americano parece estar extendiéndose de manera contundente, y ha sido el propio Marvel quién se ha encargado de enviar la primera actualización. Como la armadura fue todo un misterio durante la primera temporada, los fans no pudieron echar un buen vistazo a la versión mejorada de Hydra Stomper.

Hasbro lanzó dentro del sello Marvel Legends, una nueva figura de Roger con su armadura de batalla, Hydra Stomper. Es una actualización de la que puso a la venta en 2021 y volverá a aparecer en los nuevos episodios de “What If…?”

Aún se desconoce los detalles de esta variante de Steve Rogers y su Hydra Stomper, su salida del estado de crioconservación o cuál será su participación en la temporada 2.

La esperada segunda temporada de “What If…?” tiene su fecha de estreno programada para el primer trimestre del 2024. Los fanáticos podrán disfrutar de la producción a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Las próximas actualizaciones de la segunda temporada serán decisivas, ya que ahí se podrán ver más detalles sobre el regreso del Capitán América de Steve Rogers en el universo cinematográfico de Marvel.

Nuevas series de Marvel

La segunda temporada de Loki, el hermano de Thor: Dios del Trueno, protagonizada por Tom Hiddleston, verá el estreno en Disney plus el próximo 6 de octubre.

Marvel Studios tiene una larga lista de nuevas series y películas que irán viendo la luz a corto, medio y largo plazo. Si la huelga de actores y guionistas que hay ahora en desarrollo no cambia los lanzamientos.

La segunda aventura de Capitana Marvel (Brie Larson) se llama The Marvels. Echo es la historia de la heroína Maya López (Alaqua Cox). Capitán América: New World Order. Daredevil: Born Again y muchos más.

